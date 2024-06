Gabon: Les chefs de quartiers du 2è édifiés sur le NiP à Port-Gentil par Pepecy Ogouliguendé et l'ONG PROFAC

Le gouvernement de la transition communique énormément sur l'importance d'avoir son numéro d'identification personnelle. C'est dans cette optique que les Chefs des quartiers du deuxième arrondissement de la commune de Port-Gentil ont été édifiés sur la question dudit (NIP) obtenu à partir du site www.monninp.ga. Une sensibilisation menée par l'ONG Programme des femmes actives et citoyennes (PROFAC) et sa présidente, Pepecy Ogouliguendé, soutenu par le ministre des Affaires étrangères, Régis Onanga Ndiaye et les délégués spéciaux très actifs.

Comme partout ailleurs dans certaines capitales provinciales du Gabon, la campagne de sensibilisation sur l'importance et les avantages du numéro d'identification personnelle (NIP) obtenu à partir du site www.monninp.ga bat son plein. Dans la capitale économique, Port-Gentil, l'ONG Programme des femmes actives et citoyennes (PROFAC), présidée par Pepecy Ogouliguendé était sur le terrain, accompagnée par les Délégués spéciaux qu'elle qualifie de "perspicaces". Cette opération de sensibilisation a eu l'appui du ministre gabonais en charge des Affaires étrangères, Régis Onanga Ndiaye.

La Présidente de l'ONG PROFAC a expliqué aux uns et aux autres, à des fins utiles, qu'à partir du numéro d'identification personnelle (NIP), les Gabonais pourront bénéficier aisément des services sociaux de bases, tels que la CNAMGS (Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale), de la carte nationale d'identité et bien d'autres.

Pepecy Ogouliguendé a d'ailleurs convié les Gabonais et Gabonaises à se faire enrôler et à suivre le processus sur le www.monnip.ga . Elle précise aussi que cette opération de sensibilisation n'a rien à voir avec la politique politicienne. "C'est un devoir civique et ne concerne uniquement que les Gabonais". Cette opération de sensibilisation va se poursuivre, a indiqué Pepecy Ogouliguendé qui estime que c'est aussi dans ces opération que passe l'essor vers la félicité des populations gabonaise dans cette nouvelle ère.