Ile Maurice: Enfin la consécration pour Curepipe Starlight

Un long parcours du combattant, des doutes mais la lumière au bout du tunnel au final. Le Curepipe Starlight est passé par toutes les émotions cette saison. Mais le club de la Ville lumière peut enfin exulter.

Samedi, il jouait dans le cadre du match en retard comptant pour la 16e journée de D2 et s'est imposé 2-0 contre l'Académie de Liverpool (U17). Un succès qui lui offre le titre et la promotion.

Depuis ces dernières années, le CSSC a recommencé à pointer le bout du nez. Les Curepipiens ont frôlé la montée et n'ont pas été épargnés par la Covid-19 alors qu'il ne leur manquait pas grand-chose pour être promu, le championnat avait alors été arrêté à cause de la pandémie. Tout ceci semble être de l'histoire ancienne pour cette formation désormais. «Je suis vraiment fier de ce titre. On courait après depuis un moment déjà. Il faut dire que cette saison, plusieurs facteurs ont joué contre nous. Mais on est resté concentré sur notre objectif et cela a payé. Je remercie tous ceux qui nous ont soutenus», confie Benjamin Theodore.

Ce dernier est l'un des entraîneurs du CSSC. Il a le soutien de Yash Veeranah qui est entraîneur/joueur de la formation. «Ce succès c'est le sien. Il a su motiver les troupes et a toujours répondu présent sur le terrain. Il mérite ce titre. C'est surtout lui qui dirige les entraînements et les jours de match c'est moi qui suis sur le banc pour apporter les derniers ajustements», explique le technicien.

Si le premier ticket pour la promotion a déjà été distribué, il faudra désormais connaître le club qui accompagnera les Curepipiens en D1 la saison prochaine et là, c'est une ultime journée remplie de suspense qui attend la Gaulette Shark, Tranquebar Dalton et Mangalkhan SC. Les trois formations possèdent 34 unités au compteur et cela laisse présager du beau spectacle le week-end prochain. Les Sharks joueront face à AS Quatre-Bornes samedi tandis que les Dalton affronteront les U17 du High Performance Centre. Mangalkhan SC jouera le derby de Curepipe face aux nouveaux champions.