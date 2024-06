Ile Maurice: Rapport annuel en retard, anniversaire en survol et opérations en chute libre

L'assemblée générale (AGM) d'Air Mauritius se tiendra le 1er juillet, au Paille-en-Queue Court. Plusieurs sujets figurent à l'agenda. Cependant, le fait que le rapport annuel audité pour l'exercice 2023-24 ne soit toujours pas prêt pour être approuvé à la prochaine AGM soulève des questions sur les délais de préparation des comptes.

Bien qu'il soit vrai que les entreprises ont jusqu'à six mois après la fin de leur exercice financier pour soumettre leurs comptes pour approbation, la succession de réunions spéciales et générales de MK sans ce rapport suscite des interrogations sur la raison pour laquelle les comptes ne sont pas encore prêts. De plus, l'absence de transparence des comptes consolidés et séparés d'Airport Holdings Ltd (AHL), malgré son existence depuis 2021 et son lien avec des fonds publics, préoccupe.

Pourquoi cette stratégie de tenir une AGM spéciale en avril, puis une autre le 1er juillet pour élire des membres du conseil d'administration, puis une autre avant la fin de l'année pour l'approbation des comptes 2023-24 ? Les employés se demandent si cela cache quelque chose. L'on note également que depuis sa création en 2021, aucun compte d'AHL n'a été publié, laissant planer un voile d'opacité sur l'utilisation des ressources de la compagnie.

Célébration des 57 ans

La célébration des 57 ans d'Air Mauritius, jeudi, a suscité des réactions contrastées au sein de l'entreprise. Alors que les opérations sont confrontées à des défis majeurs en raison de pannes récurrentes d'appareils et que les employés travaillent dans un climat d'incertitude et de frustration, l'approche du Chief Executive Officer pour marquer cet anniversaire a choqué plus d'un. Dans un mémo interne, il a exhorté les employés à célébrer leur fierté d'appartenir à la grande famille d'Air Mauritius en portant fièrement leur polo Air Mauritius et en participant aux rassemblements organisés à l'aéroport, à Ébène et à Port-Louis autour d'un gâteau d'anniversaire.

%

Cette initiative est perçue comme une tentative de relations publiques bon marché plutôt que de se concentrer sur les problèmes réels et les fondamentaux nécessaires pour redresser la situation de l'organisation. Les employés d'Air Mauritius, qui avaient accueilli Charles Cartier avec espoir, se demandent maintenant s'ils doivent encore avaler de nouvelles promesses. Après à peine trois mois à la tête de la compagnie, de nombreux anciens de l'entreprise, disentils, ont été mis à la retraite de manière brutale, tandis que les retraités se sentent traités avec mépris, leur pension ayant été cédée à la NIC avec une augmentation annuelle fortement réduite.