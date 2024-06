Algérie: Le pays, 'un modèle à suivre' en matière de protection et de promotion de l'enfance

ALGER — La Déléguée nationale à la protection de l'enfance, Meriem Cherfi a mis en avant les acquis réalisés par l'Algérie en matière de protection et de promotion de l'enfance, érigeant ainsi son expérience en "modèle à suivre".

"Les importants acquis réalisés au double plan législatif et institutionnel dans notre pays sont un modèle à suivre", a précisé Mme Cherfi à l'APS, à l'occasion de la journée mondiale de l'enfant africain, célébrée le 16 juin, soulignant "l'intérêt majeur" dont jouit l'enfance dans les politiques nationales, dans le cadre de la mise en oeuvre du programme du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Dans ce cadre, elle a cité la loi n 15-12 du 15 juillet 2015 relative à la protection de l'enfant, en vertu de laquelle l'Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance (ONPPE) a été créé, soulignant que la Constitution de 2020 avait consacré le principe de "l'intérêt suprême de l'enfant" et "renforcé les droits de cette catégorie".

A ce titre, la même responsable a considéré que les progrès réalisés par l'Algérie dans le domaine de l'enfance "se traduisent par des indicateurs positifs sur le terrain, conformément aux dispositions de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) et aux objectifs de développement durable +ODD 2030+".

Elle a précisé, à cet effet, que les programmes nationaux "placent les droits fondamentaux de l'Enfant au centre de leurs préoccupations", notamment "la scolarisation obligatoire et gratuite, l'accès aux soins et l'accompagnement psychosocial de tous les enfants", y compris ceux à besoins spécifiques, mettant l'accent sur l'importance de prendre en charge les aspects culturels et de divertissement.

Selon Mme Cherfi, ces programmes visent également, à travers les mesures prises, à "renforcer la prévention au profit de la catégorie des enfants et à assurer les conditions indispensables à sa croissance et à sa prise en charge de sorte à ce qu'elle bénéficie d'une bonne socialisation dans un environnement sain et sûr".

Elle a, à ce propos, précisé que l'instance s'attèle à "élaborer un plan national de l'enfance 2025-2030 qui définit les orientations stratégiques et les priorités nationales de prise en charge optimale des questions de l'enfance, conformément aux objectifs du développement durable (ODD)".

La déléguée nationale à la protection de l'enfance a également rappelé certains mécanismes mis en place par l'instance, dans le but "d'écouter et de prendre en charge en temps réel les préoccupations des citoyens dans le domaine de l'enfance ainsi que de prodiguer les orientations et conseils indispensables, à l'instar du numéro vert 11-11 pour signaler toute atteinte aux droits de l'enfant".

La même responsable s'est félicitée du "rôle de la cellule dédiée aux signalements, constituée de juristes, d'assistants sociaux et de psychologues, ouverte au niveau de l'instance, en vue de "prendre en charge les appels reçus via le numéro vert et intervenir pour traiter toute atteinte aux droits de l'enfant", rappelant l'application "Allô Tofola", lancée récemment.

Mme Cherfi a aussi évoqué " le système d'information sur la situation de l'enfance en Algérie, mis en place en coordination avec les secteurs concernés et qui englobe "toutes les données relatives à l'enfance, notamment, l'éducation, l'enseignement et la santé, outre les mesures de protection et d'accompagnement socio-psychologique".