Algérie: Large respect du programme de la permanence par les commerçants au 2er jour de l'Aïd El-Adha dans les régions de Batna, Sétif et Annaba

CONSTANTINE — Les directions régionales du Commerce et de la promotion des exportations des régions de Batna, Sétif et Annaba ont enregistré un large respect du programme de la permanence par les commerçants au 2er jour de l'Aïd El-Adha, apprend-on lundi auprès de ces directions.

Le taux d'observation de la permanence par les commerçants et opérateurs économiques réquisitionnés pour la permanence au deuxième jour de l'Aïd a atteint 99,96 % dans les sept wilayas de l'Est relevant de la Direction régionale du Commerce et de la promotion des exportations de la région de Batna, a-t-on appris des services de cette direction qui ont relevé que le taux de respect des permanences dans les wilayas de Tébessa, Oum El Bouaghi, Khenchela, Constantine, Biskra, Ouled Djellal et Batna a avoisiné 100 % avec une disponibilité des divers produits, notamment ceux de large consommation.

La même source a rappelé que les services du secteur ont réquisitionnés 6.442 commerçants activant dans divers domaines (dont 620 dans la wilaya de Batna) ainsi que 335 agents de contrôles de grades divers pour veiller au respect du calendrier de la permanence et assurer un approvisionnement du marché en produits nécessaires.

Il a été également enregistré un approvisionnement régulier du marché en multiples denrées, notamment de large consommation au deuxième jour de l'Aïd El-Adha dans les six wilayas relevant de la Direction régionale du Commerce et de la promotion des exportations de la région de Sétif, a indiqué le chargé de l'encadrement de la permanence, Abdelkader Djilali, qui a fait état d'une adhésion totale des commerçants et opérateurs économiques de la région qui englobe les wilayas de Sétif, Bordj Bou Arreridj, M'sila, Jijel, Mila et Bejaia.

Cette adhésion concerne 8.870 commerçants de divers secteurs réquisitionnés, selon M. Djilali qui a précisé que l'opération "s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des instructions du ministère de tutelle visant à assurer une disponibilité normale et régulière des diverses marchandises durant l'Aïd El-Adha".

Il s'agit de 1.159 boulangeries, 4.616 commerçants de produits alimentaires et fruits et légumes ainsi que 72 minoteries, 23 laiteries, 13 unités de production de l'eau minérale outre les opérateurs assurant notamment les services de télécommunications, mécanique automobile et stations-services, selon le même service.

Les contrôleurs sur le terrain du plan de permanence commerciale durant la fête de l'Aïd dans les wilayas relevant de la Direction régionale du Commerce et de la promotion des exportations de la région d'Annaba ont relevé au deuxième jour de la fête "une adhésion totale" des commerçants et unités productives réquisitionnées, a-t-on appris du responsable de cette direction, Abdelatif Aïchaoui.

Il a souligné qu'au niveau des agglomérations et pôles urbains ainsi que des communes rurales des wilayas d'Annaba, Skikda, El Tarf, Guelma et Souk Ahras, les équipes de contrôle constituées de 248 agents ont enregistré une mise en oeuvre normale du plan de permanence et une disponibilité des produits de large consommation.

Les mêmes équipes, a ajouté M. Aïchaoui qui s'est rendu en compagnie des cadres du secteur à Annaba aux unités productives réquisitionnées pour assurer la continuité de l'approvisionnement en denrées de base et des services, ont constaté un respect total du plan de permanence dans la wilaya d'Annaba et les autres wilayas de la région en plus de l'ouverture à titre bénévole de multiples espaces commerciaux.

Pas moins de 4.416 commerçants, 8 laiteries et 2 unités de production des eaux minérales ont été réquisitionnées pour assurer la continuité des services commerciaux dans la région d'Annaba, a-t-on indiqué.