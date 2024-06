Algérie: Batna - Plus de 15.000 peaux de moutons collectées le premier jour de l'Aïd El-Adha

BATNA — Pas moins de 15.031 peaux de moutons sacrifiés ont été collectées, le premier jour de l'Aïd El-Adha par l'unité de Batna de l'Algérienne des cuirs et dérivés (ACED), a appris l'APS, lundi, du responsable du service commercial de l'unité, Abdelkrim Yahiaoui, et du directeur de l'Industrie, Djelloul Menasri.

M. Yahiaoui a précisé que cette quantité a été collectée dans plusieurs communes de la wilaya de Batna, telles que Menaa, d'Inoughissen et de Tazoult, entre 10 h 30 et 19h00.

Cela constitue, selon lui, un résultat "très positif" d'autant que l'opération se poursuit dans plusieurs autres wilayas de l'Est du pays dont Biskra, Khenchela, Tébessa, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Annaba et Ouled Djellal, ce qui augmentera "significativement" les quantités de peaux devant être réceptionnées par l'unité de l'ACED.

La réception et le tri des peaux sont confiés à 44 travailleurs de l'unité ACED de Batna qui activent du lever au coucher du soleil afin de traiter "rapidement et instantanément" les peaux, car s'agissant d'une matière fragile et très sensible qui nécessite un traitement dans un délai n'excédant pas 48 heures.

Selon le directeur de wilaya de l'Industrie, tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour la réussite du processus de collecte des peaux de moutons sacrifiés, notamment, des camions provenant de certaines entreprises publiques qui assureront le transport du produit "du matin de l'Aïd jusqu'à la fin de l'opération".

Le même responsable a ajouté qu'un "travail de coordination" est en cours avec les wilayas voisines qui transféreront les peaux collectées vers l'ACED de Batna, située dans une "wilaya pilote" en matière de collecte de peaux, et où une dernière opération de "sélection" sera effectuée, les peaux inexploitables devant être enfouies.

Il existe en tout, a ajouté la même source, trois lieux de collecte de peaux dans la wilaya de Batna, en l'occurrence l'unité de production de chaussures de N'gaous et les tanneries de Barika et d'Ain Djasser, en plus de l'unité ACED de Batna qui reçoit toutes les quantités collectées localement et dans un certain nombre de wilayas de l'Est du pays.

M. Menasri a également fait savoir qu'une nouvelle mesure a été introduite, cette année, consistant à creuser des fosses au sein du Centre d'enfouissement technique de la zone d'El Biar (commune d'Oued Chaâba) afin d'y enterrer les peaux inexploitables en les recouvrant de chaux et éviter, ainsi, l'émission d'odeurs désagréables.

Le même responsable a encore affirmé que l'opération de collecte se poursuit dans de bonnes conditions, permettant, selon les premières données recueillies, d'escompter la récupération d'un nombre de peaux plus important que celui des années précédentes.

Il a également indiqué que des citoyens se sont spontanément intégrés dans le processus, prenant l'initiative de transférer des peaux par leurs propres moyens vers le siège de l'ACED de Batna pour contribuer à leur rapide prise en charge.

Selon le directeur de wilaya de l'Industrie et le responsable du service commercial de l'unité, l'opération a été précédée d'une "initiative de sensibilisation à grande échelle", visant les citoyens, à la préservation des peaux d'animaux sacrifiés en vue de les exploiter industriellement, pour servir l'économie nationale.

Il convient de noter que l'unité de l'ACED de Batna s'est transformée en véritable "'ruche" où les travailleurs et les superviseurs de l'entreprise s'activent, sans discontinuer, à la réception et au tri, et ce, malgré les obligations liées aux fêtes de l'Aïd et la chaleur de ces derniers jours.

Selon plusieurs travailleurs approchés par l'APS, il s'agit d'une "course contre la montre", car le challenge consiste à traiter quotidiennement le plus grand nombre possible de pièces par jour de sorte à rentabiliser au maximum l'opération.