Madagascar: Christine Jaulmes, représentante de l'UNICEF - « Il est urgent d'investir dans la formation d'enseignants qualifiés »

Dans le cadre de la célébration de la Journée de l'enfant africain, Christine Jaulmes, la représentante du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) à Madagascar s'est exprimée sur l'importance de l'investissement dans l'éducation. La formation des enseignants figure parmi les points mis en avant par la représentante de cet organisme onusien.

L'Union Africaine (UA) a déclaré 2024 comme Année de l'éducation et a choisi »L' éducation pour tous les enfants en Afrique : l'heure est venue » comme thème de la journée de l'Enfant Africain, célébrée chaque 16 juin. Cette priorité donnée à l'éducation s'inscrit dans la logique de l'Agenda 2063, avec le plan ambitieux de transformer l'Afrique en une puissance grâce à des investissements ciblés dans l'éducation, la technologie et l'entrepreneuriat.

À Madagascar, de nombreux défis restent encore à relever pour l'avenir des filles et des garçons malgaches, selon Christine Jaulmes, représentante de l'UNICEF à Madagascar. Parmi eux, la formation des enseignants, une ressource critique qui conditionne la qualité d'un système éducatif. « Madagascar est confronté à une insuffisance qualitative et quantitative d'enseignants qui se traduit par des disparités importantes dans la taille des classes et les conditions d'apprentissage.

Il est urgent d'investir dans la formation d'enseignants qualifiés en nombre suffisant. En effet, si le recrutement des enseignants communautaires ou Fram a permis de pallier le manque d'enseignants grâce aux besoins croissants de la population, on observe que la grande majorité des enseignants du primaire n'ont pas de diplôme pédagogique, ce qui impacte négativement la qualité de l'enseignement », a-t-elle indiqué.

Défis. En septembre 2022, les Etats membres des Nations Unies, dont Madagascar se sont engagés à agir pour répondre à la crise mondiale de l'éducation lors du Sommet sur la Transformation de l'Éducation. Avec cette proclamation de l'Année de l'Éducation par l'Union Africaine, il y a un réel engagement de la part des dirigeants africains de donner une place prioritaire à cet agenda à travers tout le continent.

« Madagascar a identifié le capital humain comme priorité de la nouvelle Politique Générale de l'Etat. Cet accent mis sur le capital humain est une opportunité pour mener une profonde réforme du système éducatif et effectuer des investissements conséquents dans la formation et le recrutement de personnel enseignant qualifié », poursuit Christine Jaulmes. Outre la formation des enseignants, les défis d'accès et de qualité figurent aussi parmi les points qu'elle a mis en exergue pour que Madagascar puisse répondre à son engagement dans l'investissement ciblé de l'éducation.