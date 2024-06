Madagascar: Football PFL - Demi-finale - Victoire de Zanakala FC face à Disciples FC

La deuxième demi-finale aller des Play-offs du championnat de Madagascar Pureplay Football League s'est tenue hier, au Stade d'Ampasambazaha, Fianarantsoa. L'équipe du Zanakala FC a affronté les Disciples FC dans un match palpitant qui a tenu en haleine les amateurs de football.

Le milieu du Zanakala FC, Parex, a inscrit le premier but du match à la 20e minute, donnant l'avantage à son équipe. La formation de Vakinankaratra a répondu rapidement grâce à l'oeuvre de Tendry, égalisant le score à 1-1. Les deux équipes ont quitté la pelouse sur un score d'un but partout à la pause. En seconde période, Fabrice a marqué pour le Zanakala FC, redonnant l'avantage à son équipe.

Cependant, Liva a rapidement répondu, marquant le but d'égalisation à la 66e minute. Finalement, c'est Njaka qui a marqué le troisième but pour le Zanakala FC à la 85e minute, scellant leur victoire. En parallèle, Elgeco Plus a remporté la première demi-finale aller en battant 3FB Toliara sur le score de 1 à 0. Les deux équipes, Elgeco Plus et Zanakala FC, sont désormais à un pas de la grande finale. Les matchs retours promettent d'être intenses et décisifs.