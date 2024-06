Algérie: Décès du moudjahid et ancien journaliste Mohamed Laïd Boureghda

ALGER — Le moudjahid et ancien journaliste Mohamed Laïd Boureghda est décédé des suites d'une longue maladie, a-t-on appris, lundi, auprès du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit.

Un des pionniers de la presse en Algérie, le défunt a occupé les postes de Directeur général du quotidien El Moudjahid et de Directeur de la Chaîne III de la Radio algérienne.

En cette douloureuse épreuve, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, présente ses sincères condoléances à la famille du défunt et à ses compagnons de lutte, les assurant de sa profonde compassion et priant Dieu Tout-Puissant d'entourer le défunt de Sa sainte miséricorde, de l'accueillir en Son vaste paradis et de prêter à sa famille et à ses proches patience et réconfort.