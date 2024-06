Madagascar: Exportations - Les USA, premiers clients du textile malgache

Pour le marché du textile, ce sont les États-Unis qui deviennent l'un des plus gros clients de la Grande île. Fin 2023, les exportations de textile vers les États-Unis se chiffrent à plus de 4 milliards de dollars, selon le portail d'informations de l'African Growth Opportunity Act (Agoa).

Ils devancent la France dans l'achat de ce type de produits. Selon les chiffres rapportés dans le document de performance annexé au projet de loi de finances rectificative 2024, 37,7% des exportations de produits textiles de la Grande île ont été envoyés aux États-Unis en 2023, tandis que la France en importait 22,13%.

Le secteur du textile a connu ces dernières années une croissance fulgurante, portée pour le cas de la Grande île par l'accès facilité aux marchés américains et étrangers grâce aux accords préférentiels. Le plus important étant l'Agoa, mais il y a également l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne, ajouté au succès des zones franches d'exportation.

La Grande île pourrait profiter davantage de l'Agoa grâce à une éventuelle reconduction du programme en 2025. Le pays, éligible à celui-ci, en attend beaucoup pour son secteur du textile. Le ministère de l'Économie et des Finances estime que l'éligibilité de Madagascar à la reconduction de l'Agoa permettrait au textile malgache de connaître une croissance de 2,4% cette année, et cela irait en croissant pour les prochaines années selon les prévisions du MEF.

Le textile malgache a l'étoffe pour percer le marché américain et d'autres marchés encore plus vastes. La qualité et la résilience de ce secteur d'activité ne sont plus à démontrer. Les exportations de produits textiles et d'habillement s'élèvent à 221 millions d'euros. L'intérêt pour le textile malgache est croissant en France, et plusieurs sous-traitants des grandes marques de luxe passent par les mains expertes des industries textiles malgaches. Le secteur du textile représente 19,35% du Produit Intérieur Brut de la Grande île et constitue des milliers d'emplois ainsi qu'une part importante des exportations malgaches.