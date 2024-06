Madagascar: Employabilité - Les jeunes encouragés à entreprendre

En ce moment, l'employabilité reste encore un défi à relever pour les jeunes dans la Grande île. À travers le concours «Pitch ton projet pro», ces derniers sont incités à entreprendre.

Vu que ce concours offre plusieurs opportunités aux jeunes étudiants. Il vise surtout à offrir un accompagnement pratique aux participants, les aidant à développer et à défendre leurs projets professionnels. Destinés aux étudiants âgés de 18 à 30 ans, «Pitch ton projet pro» met en avant l'entrepreneuriat, l'innovation, le développement social, les arts et la culture. L'Association TTAN'ORA, initiateur de l'événement a précisé que les jeunes étudiants ont été spécialement choisi car l'éducation est la clé pour sortir de la pauvreté.

Lancé au début du mois de juin, le concours compte plusieurs étapes. D'après l'organisateur, « il comprend plusieurs étapes, notamment un appel à candidatures, des ateliers de développement au courant du mois de Juin. Une demi-journée de finale se tiendra le samedi 06 Juillet 2024 durant laquelle 5 participants par catégories défendront leurs projets professionnels devant un jury avec une cérémonie de remise de prix pour les gagnants. »

L'initiateur du concours souhaite développer à la fois les compétences techniques et relationnelles des jeunes, étant donné que l'employabilité de ces derniers demeure un enjeu majeur. Le concours a été initié afin de fournir un accompagnement pratique et des ressources pour aider les jeunes à concrétiser leurs idées. Il vise également la création d'un réseau de soutien professionnel pour les participants tout en les encourageant dans l'épanouissement artistique et la créativité.

L'association TTAN'ORA organise le concours avec des partenaires engagés dans la cause des jeunes comme Madajeune, l'AUF-Madagascar, le JE - Journal des Étudiants et la Fédération des Clubs d'Art Oratoire. Cette association, portée par la diaspora malgache, s'engage à promouvoir l'éducation et l'emploi parmi les étudiants et professionnels malgaches. Un engagement qui se manifeste à travers divers projets concernant l'orientation et le mentorat visant à relever le défi de l'employabilité des jeunes à Madagascar.