Ile Maurice: Retour du «controversé» Siven Chellen à la tête de Jet Prime

La nomination de Siven Chellen à la direction de Jet Prime Ltd, filiale d'Airport Holdings Ltd spécialisée dans l'accueil des jets privés et voyageurs commerciaux à l'aéroport SSR, attire des critiques en raison de son passé controversé comme «officer-in-charge» d'Airports of Mauritius Ltd. Il avait reçu sa feuille de route en 2022 après une révision salariale en faveur des employés, qui avait provoqué le mécontentement du chairman.

Siven Chellen avait été suspendu comme officer-in-charge pour gross misconduct après avoir avalisé un accord sur une hausse salariale de 12,4 % pour 800 employés d'Airports of Mauritius Ltd (AML) et d'Airport Terminal Operations Ltd (ATOL). Le chairman d'Airport Holdings Ltd (AHL), Ken Arian, n'avait pas approuvé certaines nominations effectuées par Siven Chellen. Le board d'AML s'était réuni et une décision pour une nouvelle nomination à la direction a été prise. Cela, apprend-on, après la colère de Ken Arian par rapport aux négociations conclues avec l'Airports of Mauritius Ltd Employees' Union (AMLEU) durant son absence. Ce conflit interne aurait été l'une des raisons principales du départ du précédent chairman et senior adviser du Premier ministre, Prakash Maunthrooa.

L'ex-officer-in-charge avait contesté cette décision devant l'Employment Rights Tribunal (ERT) qui avait conclu que son licenciement était injustifié mais aussi étudié sa demande de réintégration. Le tribunal avait conclu que les relations entre l'ex-employé et l'employeur s'étaient irrémédiablement détériorées. L'ERT avait ainsi statué pour une indemnité de licenciement comme spécifiée dans la Workers' Rights Act mais contre sa réintégration vu l'état irréparable de sa relation avec AML.

C'est pour cela que la décision de le nommer à Jet Prime malgré son passé controversé choque. Plusieurs observateurs se demandent si la réputation du salon exclusif reconnu pour son engagement envers l'excellence dans l'hospitalité aéroportuaire ne va pas en prendre un coup. Siven Chellen a occupé plusieurs postes de direction à AML de 2006 à 2022, où il a terminé comme officer-in-charge.

Auparavant, il avait eu une longue carrière dans le domaine bancaire et financier au Royaume-Uni et à Maurice. Il est un Certified Internal Auditor et un Fellow Chartered Certified Accountant. Il occupait plus récemment un poste de consultant pour le groupe SBM au Kenya. «Je suis honoré de rejoindre Jet Prime et de contribuer à son développement continu. Je suis impatient de travailler avec l'équipe pour offrir une expérience exceptionnelle à nos clients», a déclaré Siven Chellen à sa nomination.

Spécialisé dans l'accueil de jets privés et de voyageurs de lignes commerciales, Jet Prime est dédié à fournir une expérience inégalable de voyage grâce à des services personnalisés et luxueux. Il offre des services de gestion de bagages et une assistance en continu à ses clients. Les voyageurs bénéficient d'un traitement prioritaire, les formalités d'arrivée et de départ se faisant dans le salon, sans file d'attente pour l'immigration, les contrôles de santé et de douane.