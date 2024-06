Ile Maurice: Natation - Trois nouveaux records en brasse pour Kok Shun

Aux championnats nationaux de natation à Singapour (12-15 juin), Alicia Kok Shun a amélioré les marques nationales du 50m brasse, du 100m brasse et du 200m brasse.

«Cette saison vient de se terminer sur une bonne note avec la conclusion des championnats nationaux de natation de Singapour 2024. Globalement, j'ai eu des résultats extrêmement positifs avec trois records personnels dans les trois épreuves de brasse (et aussi trois nouveaux records nationaux s'ils sont approuvés par la Fédération mauricienne de natation) et j'ai été très proche de mon record au 50m nage libre», a affirmé Alicia Kok Shun à l'issue de ses épreuves.

La première marque améliorée est celle du 200m brasse en finale C. Alicia Kok Shun a nagé en 2 minutes, 41 secondes et 85 centièmes (2:41.85). C'est Tessa Ip Hen Cheung qui en était l'ancienne propriétaire depuis le 18 mai 2024 en 2:43.48. A noter que le record du 200m brasse féminin a été battu par trois fois cette année. Tout d'abord par Alicia Kok Shun le 7 avril en Thaïlande en 2 minutes, 43 secondes et 83 centièmes (2:43.83). La deuxième fois par Tessa Ip Hen Cheung en mai dernier et une nouvelle fois par Alicia Kok Shun aux récents championnats nationaux de Singapour.

Le deuxième record homologué par la Fédération mauricienne de natation est celui du 50m brasse. En finale B, elle a réalisé 32 secondes et 68 centièmes (32.68) alors que l'ancien record qu'elle détenait elle-même depuis le 8 avril 2024 était de 33 secondes et 8 centièmes (33.08). La Mauricienne a aussi amélioré le record du 100m brasse, en finale C, à Singapour dans le temps de 1 minute 12 secondes et 52 centièmes (1:12.52). L'ancienne marque était détenue par Tessa Ip Hen Cheung en 1:12.80 depuis le 27 août 2023 aux JIOI à Madagascar.

Ajoutons qu'Alicia Kok Shun, qui bénéficie actuellement d'une bourse d'un an de World Aquatics dans un centre d'entraînement (le Thanyapura Training Centre Phuket) en Thaïlande, a nagé en 27 secondes et 1 centième (27.01) lors des éliminatoires, au 50m nage libre. Son meilleur temps sur la distance est de 26 secondes et 94 centièmes (26.94). Cela dit, le record sur cette distance est de 26 secondes et 85 centièmes. C'est Heather Arseth qui en est la détentrice depuis le 15 avril 2014.