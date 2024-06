Ile Maurice: Élections générales - Ce que disent les pandits et le Panchang...

L'atmosphère est indéniablement celle d'une campagne électorale, bien que la date des législatives n'ait pas encore été fixée. Le mandat du gouvernement prend fin en novembre 2024.

Selon la Constitution de Maurice, c'est au Premier ministre qu'incombe le droit exclusif de fixer la date des élections, en choisissant le moment le plus favorable pour convoquer le pays aux urnes. Au sein du MSM et du côté de certains observateurs politiques, on évoque la possibilité que Pravind Jugnauth opte pour la dissolution du Parlement entre août et octobre.

Une chose est sûre : avant de décider de la date des élections de 2024, le chef du gouvernement consultera certainement, comme le veut la coutume, ses conseillers «spéciaux» pour choisir une date favorable. Madhav Pathak, un astrologue originaire de Mathura en Inde, et le pandit Uttam Parsad Jugdambi de Goodlands, partagent leur opinion sur la période propice pour les législatives...

Lors des élections de 2019, Madhav Pathak avait prédit la victoire de Pravind Jugnauth. Pour celles de 2024, il estime qu'il serait judicieux que les élections aient lieu en novembre, entre le 20 et le 25. Il explique que pendant ces cinq jours, selon le Panchang (calendrier hindou), les conditions sont favorables «émotionnellement» pour la tenue des législatives. «Il y a un profond sentiment de patriotisme ancré chez les gens, démontrant un immense amour et une grande dévotion envers leur pays. Le patriotisme ne se limite pas à suivre les paroles des personnes liées au pouvoir, mais révèle une loyauté envers le pays et son système politique, plutôt qu'envers un leader politique ou au pouvoir», souhaite-t-il ajouter.

Uttam Parsad Jugdambi, 64 ans, exerce comme pandit depuis 42 ans et possède des qualifications en astrologie indienne. «Il y a de nombreux signes indiquant que les élections générales de 2024 se tiendront cette année-même. Si tel est le cas, cela devrait être avant le 15 décembre, car après cette date, nous entrerons dans la période de kharmas (NdlR, de mauvais augure, peu propice selon le Panchang) et je doute que Pravind Jugnauth prenne le risque d'organiser des élections pendant ce laps de temps. Les élections générales pourraient également se tenir car aucun événement majeur n'est prévu selon les astres.»

Le pandit affirme en outre également que même si toutes les étoiles s'alignent en faveur d'un leader politique, «s'il doit tomber, il tombera»... Et cette décision, elle revient au peuple.