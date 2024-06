Ile Maurice: Cyclisme - Le bolide Patryk Stosz met tout le monde d'accord

La Team Felt Felbermayr était définitivement au-dessus du lot tout au long de la semaine. Après avoir brillamment remporté le Tour de Maurice et trois succès d'étape, l'équipe autrichienne s'est à nouveau illustrée lors de la Courts Mammouth Classic, hier sur le circuit de Sorèze, par l'entremise de son sprinter maison, Patryk Stosz.

Le coureur polonais a, une fois de plus, fait étalage de sa pointe de vitesse finale. Se permettant même de couper son effort bien avant la ligne d'arrivée située sur la montée se trouvant à côté du centre de conférences Swami Vivekananda. L'Algérien de la Teregganu Polygon CT, Youcef Reguigui, qui avait remporté la première édition en 2023, devra se contenter de la deuxième place alors que le Mauricien Aurélien de Comarmond complète le tiercé.

Au menu de cette course UCI 1.2, 14 tours d'un circuit long de 10 kilomètres. Ce qui donnait un total de 140 kilomètres à parcourir agrémentés de 2 156 mètres de dénivelé positif. Lors des premiers tours, c'est un peloton très étiré que l'on retrouvait et les tentatives d'attaque étaient plutôt rares et brèves. Par la suite, un groupe de quinze coureurs s'extirpa du peloton avant d'être rejoint par une dizaine d'autres. On retrouva donc 25 coureurs - dont les principaux favoris évidemment - aux avant-postes dont quatre membres de la sélection mauricienne, Christopher Lagane, Alexandre Mayer, Aurélien de Comarmond et Hanson Matombé. Plusieurs abandons intervenaient au fil des kilomètres.

Le podium de la Courts Mammouth Classic avec le Polonais Patryk Stosz encadré de ses dauphins, l'Algérien Youcef Reguigui (à g.) et Aurélien de Comarmond. © Krishna Pather

A six tours de l'arrivée, le groupe de leaders comptait 3 minutes et 46 secondes d'avance sur les poursuivants. Deux tours plus tard, ce groupe perdait deux hommes, Matombé et le Sud-Africain Casper Kruger de la Team Honeycomb. Le circuit usant avec des montées et des descentes incessantes faisait encore des dégâts à trois tours du terme. Une cassure s'opérait au sein du groupe de tête. Au moment d'aborder l'ultime tour, il n'y avait plus que 15 gars devant.

Jacky Verdenet, nommé par l'Union cycliste internationale pour agir en tant que directeur de course, recevant des souvenirs des mains de Dominique Froget et Jean-Philippe Lagane, dirigeants de la Fédération mauricienne de cyclisme. © Krishna Pather

Le sprint final approchant, Christopher Lagane se mit en tête du groupe pour jouer le rôle de poisson pilote pour Aurélien de Comarmond. Mais Patryk Stosz avait aussi été placé pour l'emballage final par ses coéquipiers et dès qu'il produisit son effort, la cause était vite entendue. Reguigui ne put savourer de doublé alors que De Comarmond prit une satisfaisante troisième place.

Résultats (140 KM)

Patryk Stosz (TFF) 3h21:56 (moy. : 41,596 Youcef Reguigui (TSG) m.t ; Aurélien de Comarmond (MCB) à 0:01 ; Andreas Miltiadis (TSG) m.t ; Marc Pritzen (HCB) m.t ; Alexandre Mayer (MCB) m.t ; Jaco Venter (KFC) à 0:02 ; Charles Kagimu (VCJ) m.t ; Arthur Lenné (SMC) m.t ; Eric Manizabayo (RWA) à 0:03

Impressions

Paul Renger (directeur sportif Team Felt-Felbermayr): «Le Tour de Maurice était un peu une aven-ture pour nous. Nous ne savions pas vraiment à quoi nous attendre. Maintenant, nous savons que dures. Nous avons gagné le Tour, des étapes et la Classique aujourd'hui (hier), donc nous sommes vraiment très contents. Avant de venir, nous avons étudié les étapes, on s'est renseigné sur les condi- vent. Au départ, l'objectif était de remporter au moins une étape parce que nous ne savions pas quel était le niveau des autres équipes. On aime-rait bien revenir l'année prochaine évidemment. Le week-end prochain, nos coureurs feront leurs championnats nationaux respectifs et ensuite, l'équipe prendra part à la Course Cycliste de Soli-darnosc en Pologne et après cela le Tour d'Au- parce que c'est Tour national.»

Patryk Stosz (vainqueur): «Je suis très content d'avoir gagné aujourd'hui (hier). Mes coéquipiers m'ont bien aidé. J'ai bien apprécié mon premier passage ici à Maurice. Je serais très heureux de revenir l'année prochaine. Si notre directeur sportif veut que l'on revienne, ce sera avec grand plaisir. Les prochaines courses pour moi seront les cham-pionnats de Pologne et ensuite le Sibiu Cycling Tour en Roumanie.»

Aurélien de Comarmond (3e de la course): «Je n'ai pas eu trop de chance sur le Tour. J'ai fait un bon prologue et je me sentais bien. La première étape j'étais bien déçu d'avoir une panne à un moment donné. Ça m'a coûté le pour l'équipe. Le dernier jour, j'ai encore eu une panne. Aujourd'hui (hier), la chance m'a quand même souri avec un petit podium. J'espé-rais mieux mais celui qui gagne (Patryk Stosz) Je remercie Alex (Mayer) et Chris (Lagane) qui m'ont aidé dans le dernier tour. Je reste pour les championnats et ensuite je repars pour la France. Il y a une manche de Coupe de France à laquelle je vais participer. J'aimerais participer au Tour de bons résultats. Je pense, toutefois, avoir montré que j'ai le niveau.»