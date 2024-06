Afrique: Tourisme Sans Frontière - Madagascar intègre le Conseil d'administration

Tourisme Sans Frontière est une organisation non gouvernementale française ayant pour objectif d'accompagner des pays émergents dans un développement touristique approprié en faveur des populations locales.

Cet organisme intervient actuellement dans 25 pays éparpillés en Afrique, Amérique latine, Asie et en Océanie. Madagascar, plus particulièrement les régions de SAVA et de Boeny, fait partie des pays bénéficiaires. Lors de son assemblée générale qui s'est tenue récemment en France, la Grande île a intégré le Conseil d'Administration de Tourisme Sans Frontière.

Le pays est représenté par l'administrateur axe Ouest de la Confédération du Tourisme de Madagascar, qui plus est le PCA de l'Office Régional du Tourisme de Boeny, en la personne Eric Razafimaitra. « Tout a commencé quand cet organisme a été sollicité par la ville de Mulhouse en France, qui a établi une convention de partenariat avec la ville de Mahajanga en 2010. Tourisme Sans Frontière a apporté un appui technique à l'Office Régional du Tourisme de Boeny, sans compter sa restructuration en vue de promouvoir cette destination régionale tout en assurant un développement touristique », a exprimé cet administrateur de la Confédération du Tourisme de Madagascar.

Formations sur les métiers du tourisme

Il est à noter que Tourisme Sans Frontière, qui a pour but de combattre la pauvreté en associant tourisme approprié et développement solidaire, souhaite établir des partenariats pérennes avec l'ensemble des opérateurs locaux et institutions publiques sur le développement touristique. L'ONG s'engage également à former les populations locales sur les métiers du développement local, du tourisme, de l'hôtellerie et de restauration en vue de générer des revenus et des emplois durables.

« Sur ce point, nous ferons tout ce qui est possible pour que Madagascar puisse bénéficier d'un appui technique en matière de formation sur les métiers du tourisme, de l'hôtellerie et de restauration. En effet, cela constitue une faille au développement du secteur touristique dans le pays », a soulevé Eric Razafimaitra. Il est à rappeler que le ministère du Tourisme et de l'Artisanat prévoit d'attirer un million de touristes en 2028. Une création d'au moins 70 000 emplois s'impose, pour ce faire. « Nos interventions auprès du Conseil d'Administration de Tourisme Sans Frontière pourront ainsi contribuer à l'atteinte de cet objectif inscrit dans la politique générale de l'Etat en anticipant l'arrivée de ce million de touristes », a-t-il enchaîné.

Petits projets solidaires

Force est également de remarquer que ce PCA de l'ORT Boeny s'est démené pour relancer la coopération entre Tourisme Sans Frontière et Madagascar depuis ces dernières années. « Des projets ont été mis en oeuvre grâce à l'appui technique offert par cet organisme, pour ne citer que l'établissement de l'offre touristique existante de la région Boeny. Des formations en métiers de guidage et de tourisme sont également en vue », a-t-il évoqué. Pour la région SAVA, cet organisme a soutenu la promotion et la valorisation touristique de la région tout en formant des guides dans la vallée de Sambirano et en contribuant à la construction d'un éco-gîte sur place. « Nous ne ménagerons pas non plus nos efforts pour parvenir à la réalisation des petits projets solidaires à Madagascar avec l'appui de Tourisme Sans Frontière. Cet organisme s'engage déjà à fournir un appui technique à l'INTH en vue de renforcer le capital humain dans le secteur du tourisme », a poursuivi Eric Razafimaitra, qui est encore en mission en France pour rencontrer des Tours Opérateurs et Agences de Voyage émetteurs en vue de promouvoir la destination Madagascar, en particulier la destination Boeny. Il a effectué la même rencontre avec des opérateurs touristiques à Genève la semaine dernière dans le but d'établir un partenariat avec Lemuria Tour, dont il est le gérant.

Par ailleurs, Tourisme Sans Frontière a initié le salon Solidarissimo à Colmar, qui est devenu un rendez-vous incontournable de l'ensemble de ses partenaires. Madagascar et l'ORT Boeny y ont participé activement. Antananarivo a également accueilli la 3e édition des Assises Internationales sur le tourisme durable. Ces deux événements visent à promouvoir les destinations émergentes tout en contribuant au développement touristique durable.