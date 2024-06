Madagascar: MJS - Dialogues intergénérationnels - Pour l'autonomisation et la participation active des jeunes au développement

Le Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a lancé hier les dialogues intergénérationnels qui visent l'autonomisation et la participation des jeunes au développement. Environ 2 800 individus issus de 7 districts sont ciblés.

Les jeunes jouent un rôle crucial dans le développement de Madagascar. Bien que représentant 65 % de la population, leur implication reste insuffisante à tous les niveaux. Les dialogues intergénérationnels, récemment validés par le gouvernement le 15 avril, visent à remédier à cette situation en mettant à l'honneur les jeunes malgaches. Le thème général est « Vers un contrat social direct entre la jeunesse malgache unifiée et renforcée et l'État malgache avec ses partenaires de développement ».

Ces dialogues se déroulent dans sept districts, dont Tana ville, Fianarantsoa, Mahajanga 1, Toamasina 1, Fandriana, Betroka et Morondava. L'objectif est aussi d'autonomiser les jeunes afin qu'ils ne deviennent pas des obstacles au développement. Hier, au Palais des Sports Mahamasina, la présentation et le lancement officiel ont eu lieu, impliquant 2 800 jeunes, dont 1 000 dans la capitale.

Ces jeunes sont engagés, leaders et actifs dans leurs secteurs respectifs. « Les jeunes ne sont pas valorisés dans le développement, alors qu'ils représentent la majorité de la population. Le pays s'appauvrit car les ressources ou le capital humain ne sont pas suffisants. Leur manque d'autonomie a également un impact sur le développement du pays. La finalité des dialogues sera d'élaborer des plans d'actions dans leur district respectif favorisant ainsi un développement durable.», a fait savoir le Secrétaire Général du ministère, Lovatiako Michel Ralaivao.

%

Six thématiques, suivant la politique générale de l'État (PGE), seront à découvrir pendant les assises. Pour les citer : protection de la jeunesse contre les grossesses précoces et contre les violences et les viols sur mineurs ; autonomisation et entrepreneuriat des jeunes ; mise en place d'un réseau associations et de regroupements des jeunes engagés dans la lutte contre la corruption ; participation active et responsable des jeunes au tri, à la collecte et la valorisation des déchets organiques et plastiques ; participation de la jeunes dans la préservation de l'environnement et dans la lutte contre les changements climatiques et enfin participation de la jeunesse dans la promotion de la paix et de la sécurité. Les plans d'actions élaborés de chaque thématique seront encore à valider en conseil d'État, puis seront financés avec les partenaires.