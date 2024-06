Madagascar: Secteur élevage - 1 657 acteurs, formés par le MPE, durant le premier semestre

Le Malagasy Professionnels de l'Elevage (MPE) ne cesse de renforcer les compétences des acteurs oeuvrant ou désirant investir dans le domaine de l'élevage.

Depuis le premier semestre de cette année, cette plateforme regroupant toutes les parties prenantes qui contribuent au développement de ce secteur porteur a pu former 1 657 acteurs. « Si l'on compare à la situation de l'année précédente, on a enregistré une hausse d'environ 30% du nombre de participants aux formations que nous avons prodiguées pour la même période », a déclaré le responsable de MPE.Et lui de préciser que bon nombre de participants se sont plutôt intéressés à la formation en matière de pisciculture hors sol et de l'élevage porcin. En effet, « cette pisciculture hors sol constitue un nouveau module de formation que nous venons de lancer cette année. Cela attire de nombreux acteurs étant donné que le bassin n'a pas besoin d'une grande surface. La mise en oeuvre du projet piscicole peut se faire en milieu urbain, il n'en n'est pas moins rentable », a-t-on indiqué.

Insémination artificielle

D'aucuns reconnaissent que les poissons, notamment vivants, sont très prisés par les consommateurs car il s'agit de produits frais comportant des protéines indispensables à la sécurité alimentaire. « L'élevage piscicole hors sol ne nécessite pas non plus d'énormes investissements au démarrage et constitue en même temps une source de revenu stable pour les promoteurs », a-t-on appris.

%

Force est de remarquer que bon nombre de particuliers se convertissent dans le secteur de l'élevage faute d'emplois ou de rentabilité dans leurs anciennes activités. Parlant de l'élevage porcin, plusieurs éleveurs se ruent également vers la formation dispensée par le Malagasy Professionnels de l'Elevage. « En effet, nous nous chargeons de mettre à leur disposition des techniques d'insémination artificielle contribuant à l'amélioration génétique de leur cheptel », d'après toujours les explications du responsable de MPE.

« Tsenan'ny Asaramanitra »

Par ailleurs, le Malagasy Professionnels de l'Elevage ne se limite pas uniquement à former des acteurs opérant dans le secteur afin de se professionnaliser mais cette entité contribue également à la recherche de débouchés à leurs produits d'élevage. Raison de la mise en place des box de commercialisation de leurs produits dans son enceinte à Nanisana.

Et à l'approche de la célébration de la fête de l'Indépendance, un événement intitulé « Tsenan'ny Asaramanitra » sera organisé par le Centre de Collecte et de Distribution du 19 au 25 juin 2024dans les locaux de MPE. On y trouvera tous les produits d'élevage pour ne citer que les poulets, les oeufs, les viandes, les poissons vivants et préparés, le miel, les produits laitiers, le foie gras et l'alimentation animale ainsi que des fruits et légumes bio. Ce sont des coopératives et associations membres de MPE qui y exposeront, a-t-on conclu.