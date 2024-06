Madagascar: Bataillon parachutiste malgache - Appui opérationnel de l'armée française

Du 27 mai au 3 juin 2024, Madagascar a accueilli un détachement du 2e Régiment de Parachutistes d'Infanterie de Marine (2e RPIMa) des Forces Armées dans la zone Sud de l'Océan Indien (FAZSOI). Cette mission avait pour objectif de conduire une instruction opérationnelle destinée à l'obtention du brevet de parachutisme militaire au profit du 1er Bataillon Parachutiste d'Ivato.

Cette formation, étalée sur deux semaines, a permis de renforcer les compétences et la préparation des soldats malgaches en matière d'opérations aéroportées. Les stagiaires ont alterné entre des formations au sol et des sauts sur la zone de saut d'Arivonimamo, utilisant pour cela un avion Casa de la base aérienne des FAZSOI. Les sessions d'entraînement ont couvert les divers aspects du brevet parachutiste, allant des techniques de saut à la gestion des équipements.

Les parachutistes militaires français ont apporté leur expérience et leur savoir-faire, assurant un encadrement rigoureux et des démonstrations pratiques envers leurs homologues malgaches. Cette coopération a permis non seulement de développer les capacités opérationnelles des parachutistes malgaches, mais aussi de renforcer les liens entre les forces armées des deux nations.

Au terme de cette formation, 29 parachutistes malgaches ont été brevetés, chacun ayant réalisé six sauts. De plus, 28 cadres du bataillon ont effectué un saut de remise à niveau, assurant ainsi une mise à jour de leurs compétences et une meilleure préparation pour des missions futures.