Madagascar: Campus France Madagascar - Nouveaux locaux à l'Institut Français de Madagascar (IFM)

Le public estudiantin de Madagascar est accueilli depuis début juin 2024, au sein des locaux de l'Institut Français de Madagascar (IFM) à Analakely. L'espace Campus France Madagascar a en effet décidé d'emménager dans de nouveaux locaux plus spacieux et plus modernes de ce centre culturel, dans l'objectif d'offrir un meilleur service à tous les lycéens, étudiants, parents et partenaires et de mieux répondre à leurs besoins.

En rappel, Campus France est une interface qui a pour mission de valoriser et de promouvoir le système d'enseignement supérieur et de formation professionnelle français à l'étranger, autrement dit de faciliter l'intégration des étudiants étrangers dans les établissements français.

Elle est d'ailleurs placée sous la tutelle conjointe du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui s'occupe également de l'accueil des étudiants et des chercheurs étrangers, y compris l'aide à la délivrance des visas et l'hébergement, de la gestion de bourses, de stages et d'autres programmes de mobilité internationale pour les étudiants et les chercheurs.

La France est aujourd'hui le 1er pays d'accueil des étudiants malgaches avec 5 061 étudiants malgaches présents en France en 2023. 13 000 lycéens et étudiants sont accueillis à l'espace Campus France Madagascar tout au long de l'année. Ce déménagement en plein centre-ville renforcera la facilité d'accès et la visibilité de l'Espace Campus France de la capitale.

Le projet d'établissement a été conçu par un alumni de l'École nationale supérieure d'architecture de Marseille. Il s'agit de l'architecte et urbaniste, Voninkazo Randrianarisolo, de la société EZAAKA. La cérémonie d'inauguration de ces nouveaux locaux s'est déroulée ce vendredi 14 juin 2024 en présence du représentant du ministère de l'Enseignement supérieur malgache, Julien Salava, du ministre de l'Aménagement du territoire, Naina Andriantsitohaina, de l'ambassadeur de France à Madagascar, Arnaud Guillois, et de la directrice générale de Campus France Paris, Donatienne Hissard.