Madagascar: Ivato Centre - Un garçon candidat au CEPE tué par des dahalo

Un drame bouleversant s'est produit au fokontany Ambalahibe Vohibory Ambony, dans la commune d'Ivato Centre, district d'Ambositra, dimanche soir vers 19h30. Un garçon de 13 ans, qui devait passer son examen du CEPE d'aujourd'hui, a été abattu par des dahalo.

D'après les informations recueillies auprès des proches de la victime, les dahalo ont fait irruption dans le fokontany, se dirigeant vers une maison qu'ils ont forcée en menaçant les occupants. Après avoir tiré plusieurs coups de feu, l'un d'eux a touché le jeune garçon, qui a succombé à ses blessures.

Les parents de l'enfant, terrifiés et dévastés par cette attaque, ont assisté impuissants à la scène. Les bandits ont volé des objets de valeur et ont emmené avec eux huit zébus avant de disparaître dans la nuit. Les habitants ont rapidement alerté les forces de l'ordre, qui se sont rendues sur les lieux et ont ouvert une enquête. Une chasse aux dahalo est en cours.

Les actes de banditisme en hausse

Les actes de banditisme sont de plus en plus fréquents dans différentes régions de Madagascar. Un autre incident a été signalé à Fenoarivo Est, où la compagnie territoriale de Fénérive-Est a reçu des informations sur un individu nommé Voalavo, résidant à Tanambiavy, qui possédait illégalement une arme à feu. Les forces de l'ordre ont mené une opération à Tanambiavy, aboutissant à l'arrestation de Voalavo dimanche. Il avait en sa possession un pistolet automatique de marque MAB, un chargeur, cinq munitions de 9 mm, ainsi qu'une arme calibre 12 de fabrication locale et une étui calibre 12.

Lors de son interrogatoire, Voalavo a révélé avoir acheté le pistolet auprès d'un certain Basisa pour 300 000 Ariary. Basisa a également été arrêté et a déclaré avoir trouvé l'arme lors d'un spectacle à Ambonivato en 2023. Une enquête est en cours pour déterminer comment ces armes à feu se retrouvent entre les mains des bandits. Ces incidents mettent en lumière l'urgent besoin de renforcer les mesures de sécurité et de contrôle des armes à feu à Madagascar, afin de protéger les citoyens innocents de la violence des dahalo et autres malfaiteurs.