Madagascar: Développement technologique - Le pays s'engage dans la reconnaissance de la robotique comme sport

STEM For Good appelle le Gouvernement malgache à soutenir la campagne pour faire reconnaître la robotique comme un sport et à l'intégrer dans les programmes scolaires officiels.

Hier, STEM For Good, le partenaire de FIRST Global à Madagascar, a rejoint la campagne «Robotics is a Sport », qui vise à obtenir une reconnaissance officielle de la robotique en tant que discipline sportive compétitive à l'échelle mondiale. Cette annonce survient peu après que FIRST Global a déclaré qu'Athènes, en Grèce, accueillera le défi FIRST Global Challenge du 26 au 29 septembre 2024.

Depuis la première édition de cette compétition en 2017, STEM For Good prépare les représentants de Madagascar, et souhaite désormais élargir l'impact de cette discipline éducative et sportive dans tout le pays. Sahaza Marline R., fondateur de STEM For Good, a souligné l'importance de cette initiative.

« Je crois au pouvoir du sport pour inspirer les gens. Les enfants veulent devenir des athlètes ! Ils veulent prospérer dans un environnement compétitif où le travail acharné mène au succès. Nous avons initié le sport de la robotique à Madagascar pour susciter l'intérêt des jeunes pour l'éducation STEM, et cela a porté ses fruits. Depuis 2017, plus de 5 000 enfants ont bénéficié de notre programme STEM Club. Il est temps que nous reconnaissions ce qui est manifestement vrai : la robotique est un sport. C'est le seul sport où tout le monde peut devenir professionnel », a-t-elle déclaré.

Avantages

La reconnaissance officielle de la robotique en tant que sport va au-delà de la simple étiquette. Dans de nombreux pays, les activités reconnues comme sports bénéficient de soutiens spécifiques destinés à encourager la participation des jeunes. Une étude menée en 2023 par le professeur Maksimus Bisa a montré que l'éducation sportive est efficace pour développer des compétences cruciales telles que le travail d'équipe, la discipline, la responsabilité et le leadership.

Depuis sa création en 1989, FIRST® (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) promeut ces valeurs à travers la robotique. Le rapport d'impact 2023 de FIRST Global révèle des chiffres impressionnants : 91 % des participants affirment avoir plus confiance en leur capacité à coopérer avec des inconnus, 94% estiment avoir acquis des compétences techniques clés, 87 % se sentent plus capables de planifier et atteindre des objectifs, et 79 % se sentent prêts à être des leaders dans des projets de groupe.

Vision pour l'avenir

Alors que le monde fait face à des défis de plus en plus complexes, la robotique offre une préparation unique pour les jeunes, en les équipant des compétences nécessaires pour prospérer dans une économie numérique. FIRST Global, une organisation à but non lucratif, organise chaque année le défi FIRST Global Challenge, un événement qui rassemble des équipes de plus de 190 pays pour résoudre des problèmes mondiaux par la robotique.

Bref,la campagne pour déclarer la robotique comme un sport est non seulement une reconnaissance de son impact éducatif mais aussi une opportunité pour Madagascar de s'aligner avec une initiative mondiale qui prépare les jeunes à devenir les leaders de demain. Avec le soutien de STEM For Good et potentiellement du gouvernement malgache, cette vision pourrait transformer le paysage éducatif et sportif du pays.