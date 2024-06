Madagascar: Taekwondo - Section Tana-ville - Une nouvelle équipe pleine d'ambition

Ce samedi, à Ankasina, marque un tournant pour la Section Tana-ville Taekwondo WT alors qu'elle tenait sa toute première Assemblée Générale Extraordinaire (AGE), sous la direction de Volahaingo Robivelosoa, nouvellement élu présidente.

Cet événement crucial a été l'occasion pour la section de dévoiler sa nouvelle équipe dirigeante, ainsi que de présenter sa mission et le fonctionnement détaillé de chaque commission. L'AGE a été honorée par la présence de la directrice régionale de la jeunesse et des sports ainsi que de la présidente de la ligue Analamanga. L'objectif principal de cette Assemblée était également de réviser et de modifier le règlement intérieur de la section Tana-ville, afin de l'aligner sur les normes internationales du WT (World Taekwondo).

« Nous avons accueilli dix clubs parmi les douze membres de la section, les deux autres ayant envoyé des excuses », a expliqué Volahaingo Robivelosoa, présidente de la section. Elle a également souligné que la mission première de la section est de promouvoir et de développer le taekwondo malgache selon les standards établis par le WT. Parmi les points forts de cette réunion figure la présentation des grandes lignes du championnat prévu pour les 7 et 8 septembre prochains au Gymnase Mahamasina.

Ce championnat promet d'être un moment clé pour la communauté du taekwondo dans la capitale, offrant une plateforme d'excellence aux athlètes locaux pour démontrer leur talent et compétences. L'AGE de la Section Tana-ville Taekwondo WT a non seulement marqué le début d'une nouvelle ère, mais elle a également posé les bases d'une collaboration renforcée entre les clubs membres, tous animés par la passion commune pour le taekwondo et la promotion de cet art martial dans la région.

%

À encadrer

Membres de bureau :

- Presidente : Robivelosoa M. Haingo

- SG : Ramahafadrahona F. Daniel

- Trésorièr : Saory Roméo Jurique

- Responsable Technique : Randriamahavonjy L . Bernard

- Commission médicale et prise en charge des athlètes féminines : Rabemananjara Haingo

- Commission disciplines et règlement : Randrianasolo Bary Fox

- Commission promotion et développement du sport: Ratovoson Marco.