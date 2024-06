Madagascar: CEPE - Jour « J » pour 529 000 candidats

Les épreuves du CEPE marquent le début des sessions des examens officiels. Un lourd dispositif de sécurité a été mis en place pour éviter une éventuelle fuite de sujets.

L'examen officiel pour l'obtention du Certificat d'études primaires élémentaires (CEPE) et du concours d'entrée en 6è se tient ce jour. Selon les données obtenues auprès du ministère de l'Education nationale (MEN), 529 000 candidats sont enregistrés sur tout le territoire national. Ils seront répartis dans 2 057 centres et 14 925 salles d'examen. Pour la Circonscription scolaire (CISCO) Tana-ville, la tranche d'âge des candidats qui vont passer cet examen est entre 5 et 46 ans. Le taux d'inscription a connu une hausse de 3% par rapport à l'année dernière, rapporte toujours le MEN.

Sécurisation

Tous les dispositifs de sécurisation ont été pris depuis la confection des sujets, l'impression et leur acheminement dans les centres d'examen à travers le pays. Les éléments des forces de l'ordre sont également mobilisés pour ce jour J des épreuves pour sécuriser les centres d'examen. Les enveloppes contenant les sujets ne pourront être ouvertes que dans les salles d'examen. Dans son récent communiqué, la police nationale a déjà mis en garde les fauteurs de troubles et les arnaqueurs sur les réseaux sociaux qui prétendent avoir à leur disposition les sujets du CEPE et demandent aux intéressés de les contacter par message privé.

%

Evaluations

Les examens de passage dans certains établissements scolaires se déroulent simultanément avec le CEPE. Les parents se plaignent de l'attitude de certains établissements scolaires qui confisquent les convocations d'élèves pour non-paiement des écolages et qui les privent d'examens. Cette semaine est la dernière ligne droite avant les grandes vacances. Selon le calendrier établi par le MEN, le cinquième bimestre s'achèvera le 28 juin. Ceux en classe de 3e passeront les épreuves du BEPC du 1er au 4 juillet et le baccalauréatdu 22 au 26 juillet .Les élèves retourneront sur les bancs de l'école le 9 septembre pour entamer la nouvelle année scolaire 2024-2025.