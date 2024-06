Madagascar: Hygiène menstruelle - Vulgarisation du jeu « IKa'lio » dans les écoles

Pour les jeunes à partir de 9 ans qui expérimentent la puberté et donc les première règles, IKa'lio est un jeu éducatif qui vise à améliorer les connaissances, les attitudes et les pratiques autour de la gestion de l'hygiène menstruelle à travers les différents messages qu'il véhicule.

IKa'lio de l'UNICEF est mis à la disposition des communautés, des autorités locales, des éducateurs, du personnel de santé, et en particulier les femmes, les jeunes et les adolescent(e)s afin de susciter un engagement collectif de toutes les catégories de populations sans distinction de genre, d'âge et de cultures afin de soutenir les femmes et les filles durant leurs menstruations.

C'est un jeu éducatif conçu pour sensibiliser les jeunes femmes aux pratiques d'hygiène pendant les menstruations, adapté du jeu traditionnel malgache « katro ». Lancé en 2022 à Analanjirofo, le jeu a été présenté aux écoles et aux lycées de plusieurs régions dont : Androy, Anosy, Atsimo Atsinnanana, Fitovinany. IKa'lio a été présenté pour la première fois à Atsimo Andrefana lors de la célébration nationale de la journée mondiale de l'hygiène menstruelle du 5 au 7 juin dernier.

Outre iKa'lio, KDIS Game, un outil innovant et ludique d'enseignement de la santé et des droits sexuels et reproductifs (SDSR) a également été développé pour les jeunes de plus de 21 ans. Jeu éducatif, il équilibre un gameplay amusant et engageant, tout en abordant des sujets sérieux et tabous comme l'hygiène menstruelle, l'anatomie et la puberté, les droits de l'homme et les questions du genre, ou encore les relations d'amour et d'amitié.

Outil solidaire et pédagogique, il permet de réduire l'inconfort des enseignants et éducateurs lorsqu'ils abordent ces sujets tabous. Du point de vue des jeunes et adolescents, il éveille la curiosité et l'intérêt pour un sujet qui n'est pas toujours abordable grâce à un visuel et un jeu attrayants.