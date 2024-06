Madagascar: Trafic d'espèces - 200 tortues trouvées par la Gendarmerie à Mahitsy

Les cas de trafics d'espèces protégées continuent de défrayer la chronique ces dernières semaines, voire ces derniers mois.

« La conservation de l'environnement vit actuellement des heures difficiles ». Ces propos du Pr Jonah Ratsimbazafy, président du GERP ou Groupe d'Experts et de Recherche sur les Primates et non moins président de l'International Primatological Society résument la situation dans la grande île. L'une des difficultés correspond à la hausse des faits et cas de trafics d'espèces protégées.

Pas plus tard qu'hier, la gendarmerie nationale a signalé avoir trouvé deux cent tortues empaquetées dans des sachets dans le fokontany d'Ambohimandray, commune de Mahitsy dans la journée du 16 juin dernier. La communication de la gendarmerie nationale fait également savoir que cinquante de ces animaux ont perdu la vie.

Ces faits surviennent au moment où Madagascar, aidé par différents acteurs au niveau international préparent le rapatriement des lémuriens et tortues appréhendés en Thaïlande. Aussi, au moment où gouvernement malgache et gouvernement des Comores travaillent ensemble pour rapatrier les quatre cents tortues appréhendées aux Comores il y a de cela une semaine.

Injustice

Tous les acteurs de la conservation de l'environnement et de la biodiversité s'accordent à affirmer l'existence de réseaux de trafiquants de ces espèces protégées et sauvages. Tous n'hésitent pas à clamer haut et fort que ces réseaux « sont instigués et protégés par des personnalités haut placées » qu'ils appellent « gros bonnets ». Il est également d'usage qu'à chaque cas de saisies d'espèces endémiques, des enquêtes soient ouvertes et que quelques têtes tombent.

%

Ce qui est sûr pour l'instant c'est que ce ne sont pas encore ceux que l'on qualifie de gros bonnets. Le cas de l'affaire impliquant une député dans le transport illégal de bois précieux est une illustration concrète de l'inégalité de tous face devant la loi. Dans cette affaire, le tort et le malheur de la décision de (in) justice sont tombés sur le conducteur du véhicule qui a transporté les bois précieux.