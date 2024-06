Madagascar: Badminton - Stage - Madagascar vise l'excellence internationale

Les badistes malgaches ont brillé il y a trente ans en remportant le bronze par équipe lors du sommet africain.

Les dix techniciens récemment certifiés par la Solidarité Olympique et diplômés niveau 1 par la Fédération Mondiale auront pour mission de «partager leurs connaissances afin de détecter et d'entraîner les jeunes, de développer leurs talents pour qu'ils puissent représenter Madagascar dans diverses compétitions internationales», souligne Bernadin Bokpe, instructeur béninois responsable du développement à la Confédération Africaine (BCA) et expert formateur à la Fédération Mondiale de Badminton (BWF).

«Ce serait votre responsabilité si Madagascar n'était pas reconnu sur la scène internationale. Avec ce certificat international, vous avez une lourde responsabilité après l'énorme investissement que le Comité Olympique et la Fédération ont fait. En retour, nous attendons des résultats de votre part pour que Madagascar soit représenté à l'international», soutient l'expert de la Fédération mondiale.

Dix entraîneurs ont suivi une formation internationale de niveau I du 8 au 17 juin au gymnase d'Ankorondrano. Ils ont reçu hier leur certificat au siège du Comité à Ivandry. La Fédération Malgache a bénéficié de ce stage de la Solidarité Olympique pour la dernière fois il y a cinq ans. L'instructeur se dit satisfait du taux de réussite de 100% aux examens pratiques, bien que ceux de la théorie soient encore en attente.

Pour obtenir le diplôme de niveau 2, ces entraîneurs de niveau I devront acquérir de l'expérience et partager leurs connaissances pendant un an. Ils seront ensuite évalués par des experts afin de pouvoir postuler pour la formation de niveau 2, qui se concentre sur les joueurs de haut niveau et les membres de l'équipe nationale.