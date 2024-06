Madagascar: Danse traditionnelle - Le groupe Disaraga en voyage à La Réunion

Actuellement à La Réunion, le groupe Disaraga, représenté par son fondateur Saraela Ramparany et trois autres membres, fait découvrir aux Réunionnais la danse traditionnelle malgache.

Échange culturel entre Madagascar et La Réunion. Le groupe de danse Disaraga, dirigé par Saraela Ramparany et accompagné de trois danseurs, s'est installé à La Réunion du 12 au 22 juin. Ce voyage est le fruit d'une collaboration avec l'école de danse Kor É Danse de Dominique Marceau, qui avait été l'invitée de K'olo Disaraga en janvier dernier. Les danseurs malgaches ont l'honneur de présenter la danse traditionnelle lors du gala de fin d'année de l'école, prévu le 19 juin au Teat Plein Air de Saint-Gilles.

« Durant leur séjour, l'équipe de Saraela Ramparany organise des séances d'initiation à la danse traditionnelle malgache ainsi que des ateliers artistiques dans les écoles primaires de Bellemène, Leconte de Lisle et Combavas, ainsi qu'au collège des Aigrettes. Des cours de découverte de la danse d'inspiration traditionnelle seront également proposés aux participants du Studio Kor É Danse », explique Ray Ramparany, responsable de communication de K'olo Disaraga. « L'échange entre K'olo Disaraga et Kor É Danse est le résultat d'une collaboration de plus de trente ans entre les chorégraphes Saraela Ramparany et Dominique Marceau», ajoute-t-il.

Lien culturel

Fondé en 1982 par Saraela Ramparany, le groupe Disaraga, composé de dix-huit membres, se dédie à la promotion de la danse traditionnelle malgache. De son côté, Dominique Marceau, à la tête de la compagnie Mi Danse basée à La Réunion, joue un rôle clé dans ce projet d'échange entre Madagascar et La Réunion. « Cela fait des années que je viens à Madagascar dans le cadre des rencontres inter-universitaires. Je suis convaincu du potentiel et des ressources des artistes malgaches.

C'est toujours un plaisir partagé de pouvoir transmettre nos connaissances lors des échanges avec l'équipe de Saraela Ramparany », explique Dominique Marceau, une figure majeure de la scène chorégraphique réunionnaise et fondateur de l'école Kor É Danse avec l'association Mi Danse. « Cet échange promet de renforcer les liens culturels entre les deux îles et de célébrer la richesse des traditions artistiques malgaches et réunionnaises ».