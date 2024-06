Cote d'Ivoire: Pdci-Rda - Thiam vire son haut représentant du Gôh-Djiboua

Me Zehouri Paul-Arnaud Bertin n'est plus le haut représentant du Pdci-Rda dans le District du Goh-Djiboua. Depuis le samedi 15 juin 2024, le président du Pdci-Rda, Tidjane Thiam a décidé de le remplacer par une autre cadre, en la personne de Dagrou Goli Simon, par ailleurs Vice-Président du vieux parti. Quant à Me Zehouri Paul-Arnaud Bertin, il a est appelé à d'autres fonctions selon la décision du Président Thiam.

Des délégués du Pdci-Rda dans le Gôh-Djiboua dénoncent un certain laxisme de Me Zehouri. Quatorze délégués Pdci sur dix-huit de ce district ont pondu, le samedi 15 juin une déclaration pour mettre au grand jour des dysfonctionnements dans la gestion de leur formation politique. Il faut rappeler que le 11 mai dernier, lors de l'investiture et la rentrée politique de Me Zehouri Bertin en qualité de haut représentant du président Tidiane Thiam, 14 délégués et plusieurs cadres du Pdci-Rda avaient boycotté la cérémonie. Lire aussi: http://Pdci-Rda : Tidjane Thiam prône « le progrès pour tous et le bonheur pour chacun »

Soucieux de l'unité de son parti, Tidjane Thiam a préféré remplacer Me Zehouri Paul-Arnaud Bertin qui ne fait plus l'unanimité. Au cours d'une cérémonie de décoration le vendredi 14 juin 2024 à la maison du Pdci-Rda à Cocody, Tidjane Thiam a prêché « l'unité et le rassemblement dans la diversité ». « Nous devons prôner et pratiquer en tout temps, l'union et le travail d'équipe auxquels je crois profondément », a-t-il confessé, afin de partager sa vision pour les Ivoiriens qui est « le progrès pour tous et le bonheur pour chacun ».