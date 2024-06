Cote d'Ivoire: Tourisme et Loisirs - L'axe Abidjan-Brazzaville se renforce

Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a eu une séance de travail avec une délégation de la République du Congo, conduite par le directeur général de la Diversification économique du ministère des Zones économiques spéciales et de la Diversification économique, Servais Packa, le jeudi 13 juin 2024, à son cabinet.

Cette délégation qui est en Côte d'Ivoire pour dix jours, est venue s'inspirer du modèle ivoirien, quitte à le dupliquer à l'échelle du Congo-Brazzaville.

« En diversifiant son économie, le Congo espère réduire sa dépendance au pétrole, principalement, ainsi que se soustraire, plus globalement, d'une économie de rente et créer de nouvelles opportunités pour la croissance et le développement », a dit Servais Packa.

L'enjeu était donc clair, s'imprégner de l'expérience ivoirienne en matière de diversification économique dont le secteur du Tourisme et des Loisirs s'est érigé comme une tête de pont, à l'aune de la stratégie nationale de développement touristique : « Sublime Côte d'Ivoire ».

Une démarche, à en croire l'émissaire du gouvernement congolais, qui s'appuie sur les liens séculaires unissant Abidjan et Brazzaville, et se justifie par l'essor économique de la Côte d'Ivoire sous la gouvernance du Président Alassane Ouattara. Et M. Packa d'imager : « Nous sommes comme des poissons dans l'eau, venus s'abreuver à la bonne source, au bon marigot ».

Rappelant qu'un accord bilatéral paraphé par les Présidents Denis Sassou Nguesso et Alassane Ouattara portant coopération en matière de politique de loisirs est en cours d'activation, Siandou Fofana a révélé les horizons originels et la pertinence de la stratégie « Sublime Côte d'Ivoire » qui valent, en l'espace d'un septennat, des lauriers à l'industrie touristique et ludique ivoirienne. Et qu'un échange de bonnes pratiques, de retour d'expériences et de transfert de compétences ne sont que de bon aloi pour une Afrique émergente et solidaire.

Aussi, le ministre a-t-il rappelé à son hôte qu'après l'édiction de la stratégie, le pays a entrepris une vaste offensive internationale afin d'attirer les bailleurs en 2019, notamment à Dubaï et Hambourg, à travers des tables-rondes, ainsi que la tenue en février 2020, du 1er Forum sur l'investissement touristique en Afrique.

La pertinence de la stratégie ivoirienne a été adoubée par le gotha mondial du Tourisme qui a permis, depuis 2020, à la Côte d'Ivoire de siéger au sein du Conseil exécutif de l'Omt (désormais Onu Tourisme) dont le ministre ivoirien a assuré la présidence entre 2021 et 2022, concomitamment avec la Conférence régionale pour l'Afrique des ministres en charge du Tourisme.

La stratégie « Sublime Côte d'Ivoire », en guise de piqûre de rappel, a pour ambition de faire de l'écosystème touristique et ludique le 3e pilier de l'économie ivoirienne, et de le positionner dans le Top 5 africain à l'échéance 2025.

Avec pour triple finalité de développer un moteur de croissance du Pib et démultiplier les recettes fiscales, favoriser le développement territorial hors Abidjan par l'essor des villes secondaires, et créer un réservoir d'emplois dont un pan vise l'émergence de « Champions nationaux ».

Ce qui devrait servir, à en croire le Dg Servais Packa, à aiguillonner la mise en oeuvre de la politique congolaise de diversification, ne serait-ce que dans le domaine des services. Car rappelle-t-il, « avec, entre autres missions, d'attirer les investissements de tous types dans les quatre zones économiques spéciales de son pays.

La politique de diversification a pour ambition de susciter l'investissement direct national et étranger ; favoriser le développement des productions et de la transformation progressive des produits agricoles et des ressources naturelles ; accroître la visibilité et la compétitivité des produits « Made in Congo » respectant les normes techniques de qualité ; favoriser la création des emplois directs et indirects ; améliorer les scores à l'importation et la balance des paiements ».