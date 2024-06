Madagascar: Téléphérique - Début des essais avec passagers

Deux phases d'essais techniques ont été déjà effectuées sur la ligne orange reliant l'axe Anosy- Soarano. Désormais, le SENVH passera à l'essai transportant des passagers humains.

Enfin. Les treize jours d'essai technique pour les vingt-sept cabines téléphériques reliant l'axe Anosy-Soarano a pris fin hier. Désormais, les bidons jaunes remplis d'eau installés dans les cabines vont être remplacés par des passagers humains.

Le secrétaire d'État chargé des Nouvelles Villes et de l'habitat, Gérard Andriamanohisoa, a communiqué il y a deux semaines que l'essai technique transportant des passagers humains se fera à partir du 19 juin. Pour ce faire, des experts venus de l'étranger seront à Madagascar pour effectuer le test tout en suivant les normes européennes. La deuxième phase pour l'essai technique des cabines de la ligne orange reliant l'axe Anosy-Soarano a permis de faire des mises au point sur les réglages techniques et dynamiques.

Une cabine téléphérique aura la capacité de transporter dix personnes. Ce qui implique le transport de deux cent soixante-dix personnes en un trajet avec les vingt-sept cabines en marche.

Selon un technicien, le trajet entre Anosy et Soarano durera dans les trois minutes. Pour ceux qui sont impatients de prendre ce nouveau transport, des accompagnateurs seront installés dans les gares afin de servir de guide et donner des renseignements nécessaires aux passagers. Ces derniers auront pour mission d'indiquer toutes les étapes à suivre, tels que l'achat des billets, les arrêts et beaucoup d'autres informations.

Réduction

Gérard Andriamanohisoa a fait savoir que la gestion des transports par câble fournit de nombreux emplois aux jeunes, notamment l'exploitation technique et l'exploitation commerciale. Selon lui, cette initiative permettra de recruter des jeunes sortants des universités. Pour ceux qui souhaitent prendre ce nouveau transport commun, aucun tarif officiel n'est encore communiqué. Mais selon les prévisions, le coût des tickets varie de 3 000 à 5 000 Ariary.

Par contre, les aspects sociaux seront pris en compte. Le secrétaire d'État en charge des Nouvelles Villes et de l'habitat prévoit de distribuer des tickets gratuits et subventionnés afin d'habituer les gens à prendre ce moyen de transport. Outre la distribution de tickets, le SENVH a fait savoir qu'une réduction de tarif sera octroyée aux passagers qui effectueront des abonnements mensuels. En plus de cela, des tarifs préférentiels seront donnés aux personnes âgées et aux étudiants.

Le transport par câble permet de faciliter la circulation des personnes pressées comme ceux qui doivent se rendre à l'hôpital. Avec cette initiative, le ministre a l'intention d'installer des guichets situés tout près de la gare d'Anosy. L'organisation sur le transport des passagers humains n'est pas encore communiquée par le secrétaire d'État en charge des Nouvelles Villes et de l'Habitat.

Mais une fois que ce moyen de transport sera opérationnel, il sera accessible à tout usager pour une durée de quinze heures. Notamment de six heures à vingt heures et trente minutes. Si tout va bien, et que si le test est concluant et validé suivant les normes européennes, la mise en marche du téléphérique qui est prévue avant la fête nationale sera envisageable.