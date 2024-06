Congo-Kinshasa: Ambassador Matata Twaha commémore les Martyrs de l'Ouganda

Déclaration de presse à l'occasion de la commémoration des Martyrs de l'Ouganda

Le 3 juin 2024, l'Ouganda, rejoint par la communauté religieuse mondiale, a commémoré, comme chaque année, les Martyrs de l'Ouganda, dont cette année a marqué par le 60è anniversaire de leur canonisation.

Les Martyrs de l'Ouganda sont un groupe de 23 anglicans et étaient convertis au christianisme dans le royaume historique de Buganda, qui fait aujourd'hui partie de l'Ouganda, et qui ont été exécutés entre le 31 janvier 1885 et le 27 janvier 1887 sur ordre du roi Mwanga II, le Kabaka (roi) de Buganda.

Ces jeunes hommes, dirigés par Charles Lwanga, un jeune leader qui a influencé les autres grâce à sa foi forte, ont choisi de s'accrocher à leurs croyances malgré les menaces et la torture, acceptant d'affronter la mort plutôt que de renoncer à leur foi. Ainsi, ils sont devenus une source d'inspiration pour beaucoup et ont joué un rôle central dans la croissance du christianisme en Ouganda et au-delà en Afrique.

L'Eglise catholique a conféré à la dévotion populaire aux Martyrs d'Ouganda (martyrs africains) un caractère universel après que Saint Pie X les a proclamés vénérables le 16 août 1912. Ils furent ensuite béatifiés le 06 juin 1920 par le pape Benoît XV et reçurent finalement les honneurs de la canonisation le 18 octobre 1964 par le pape Paul VI. Leur jour de fête est le 3 juin.

A Kinshasa, l'Ambassade de l'Ouganda a décidé de marquer cet événement important en organisant une messe de requiem le samedi 8 juin 2024, pour célébrer le riche héritage religieux et culturel qui lia la Nation ougandaise à ses frères et soeurs congolais.

Comme l'Ouganda, la République Démocratique du Congo a une histoire riche également marquée par des luttes. De nombreux Congolais connaissent la douleur de la violence et l'importance de garder la foi. L'histoire des Martyrs ougandais « parle » donc profondément à l'expérience congolaise. Les deux Nations ont été confrontées à des périodes de violence et de difficultés. De nombreuses écoles et paroisses en RD Congo portent le nom des Martyrs de l'Ouganda, comme St Charles Lwanga, St Kizito, St Kaggwa, etc.

La foi inébranlable des Martyrs face à la mort peut constituer une source de force et d'espoir pour les chrétiens congolais qui traversent des moments difficiles. Leur courage à défendre leurs convictions peut inciter les Congolais à en faire autant, en promouvant la paix et la réconciliation au sein de leurs communautés.

Profitant de cette occasion où nous commémorons le puissant exemple de foi et de persévérance des Martyrs de l'Ouganda, l'Ambassade lance un fervent cri du coeur auprès des donateurs en faveur des écoles catholiques du Congo portant les noms des Martyrs ougandais. Certaines de ces écoles sont aujourd'hui dans un état de délabrement, lequel appelle l'intervention et le soutien matériel des personnes de bonne volonté.

L'ambassade réaffirme que l'Ouganda, terre des martyrs, se tient main dans la main avec le peuple de la RDC pour démontrer la force de la foi qui peut déplacer des montagnes et aider à gagner la bataille contre la pauvreté, l'obscurantisme et le sous-développement.

Pour Dieu et mon pays.

Kinshasa, le 08 juin 2024

Ambassador Matata Twaha M. Frankman