Ile Maurice: Hilton Mauritius Resort & Spa - Réouverture en grande pompe

C'est le samedi 8 juin que le Hilton Mauritius Resort & Spa a célébré sa réouverture, après un vaste projet de rénovation. Étaient présents à la soirée Steven Obeegadoo, ministre du Tourisme et vice-premier ministre, Tommy Ah Teck, président de Morning Light Co. Ltd et du groupe Gamma et Andreas Lackner, vice-président des opérations Hilton pour l'Afrique et l'océan Indien.

Durant cette soirée, les invités ont pu découvrir les nouvelles chambres ainsi que des facilités entièrement restylées, conçues pour renforcer l'authenticité et l'hospitalité de l'hôtel. Diverses spécialités des quatre restaurants de l'établissement, soit le restaurant Pomme d'Amour, le restaurant et bar Coquillages, le restaurant et bar Ginger Thai et le restaurant Kesari étaient au menu de la soirée.

Pour cette réouverture, l'établissement hôtelier a également mis en avant les talents locaux. Ainsi, les invités ont pu apprécier le savoir-faire de Jerry N The Resistance, Anonym et la chanteuse Anne Ga.

Le directeur général du Hilton Mauritius Resort & Spa a déclaré : «Nous sommes très heureux d'accueillir cet événement exceptionnel pour célébrer l'achèvement d'une rénovation de grande envergure. Ce projet a été entrepris pour mettre en évidence notre engagement inébranlable en faveur des normes d'hospitalité les plus élevées pour nos hôtes et nos partenaires. Notre objectif est d'attirer encore plus de touristes à l'île Maurice tout en ayant un impact positif sur l'économie locale. Nous sommes impatients d'accueillir nos clients dans notre nouvel établissement.»

Le ministre Steven Obeegadoo a pour sa part félicité le Hilton Mauritius Resort & Spa et ses partenaires pour leur engagement dans l'industrie du tourisme et pour «leur contribution à la relance de l'économie en créant des opportunités pour les citoyens au cours des deux dernières décennies. L'industrie du tourisme continue de jouer un rôle clé dans la reprise économique du pays. Nous nous réjouissons de ce partenariat continu et fructueux avec l'équipe du Hilton pour les années à venir.»

