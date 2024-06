Ile Maurice: Triathlon - L'Entêté représentera Maurice à Paris

Le Mauricien Laurent L'Entêté est qualifié pour les JO de Paris 2024. C'est Hedley Han Mui, secrétaire général du Comité Olympique Mauricien (COM), qui nous a confirmé la nouvelle, après avoir reçu, lundi, une correspondance de World Triathlon qui allait dans ce sens.

«Nous avons reçu une correspondance aujourd'hui (Ndlr: 17 juin) de World Triathlon nous informant qu'il y avait une place - dans le quota africain - concernant les qualifications pour les JO. Nous avons accepté que Laurent L'Entêté figure sur la liste des triathlètes qualifiés pour Paris», affirme Hedley Han Mui.

À noter que c'est le Comité Olympique Mauricien qui est la seule instance locale à pouvoir confirmer et accepter qu'un athlète honore ou pas sa qualification pour les JO. Ce n'est que lundi qu'elle a officialisé celle de Laurent L'Entêté, World Triathlon n'étant juste habilité qu'à certifier que le triathlète avait respecté les critères de qualification pour Paris 2024.

Pour rappel, c'est par le système du New Flag que Laurent L'Entêté s'est qualifié pour les JO. En Afrique, seul un triathlète pouvait en bénéficier. Pour ce faire, le Mauricien devait remplir deux conditions : être classé parmi les 180 premiers mondialement et être le premier Africain arrivant juste derrière deux triathlètes sud-africains et un triathlète marocain directement qualifiés. À ce jour, Laurent L'Entêté est classé 91e au niveau mondial. Au classement africain, il est à la 4e place. Enfin, il est le deuxième Mauricien à se qualifier pour les Jeux olympiques après Fabienne St-Louis (JO de Londres en 2012 et ceux de Rio en 2016).

Pourquoi l'annonce de la qualification a tardé

Laurent L'Entêté devait avoir été qualifié à l'issue de la 2024 Asia Triathlon Cup Burabay, qui a eu lieu au Kazakhstan, le 25 mai dernier. Toutefois, cela n'avait pu se faire parce que deux triathlètes de deux pays africains avaient émis des contestations contre le Mauricien au sujet de courses qu'il avait disputées durant la période qualificative. L'affaire était remontée jusqu'au World Triathlon Tribunal. Mais fort heureusement, le Mauricien a eu gain de cause, d'où la décision de World Triathlon de ne pas le pénaliser et d'informer le COM qu'il satisfaisait tous les critères de qualification pour les J0 de Paris 2024.