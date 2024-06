Ile Maurice: Un père obtient la garde des enfants

La juge Ratna SeetohulToolsee, dans un jugement rendu mercredi, a rejeté la demande d'une Française, née à Tahiti, en Polynésie française, pour obtenir la garde de ses deux enfants mineurs et les autoriser à quitter Maurice pour s'installer définitivement avec elle à Tahiti

. Elle était mariée à un Mauricien et le couple s'est séparé en 2020. La juge a accordé la garde des enfants au père qui contestait cette demande en concluant que ce dernier s'occupait déjà des deux enfants et qu'il fallait maintenir les arrangements de leur vie actuelle dans leur intérêt.

La mère possède la double nationalité française et mauricienne. De sa relation avec le défendeur, sont nés deux enfants le 6 août 2008 et le 18 juin 2015. Le couple s'est séparé en mars 2020. Depuis, elle a déménagé à Tahiti où elle est enseignante, alors que les enfants sont restés à Maurice avec leur père. Ce dernier s'opposait à la demande de la mère arguant qu'il n'est pas l'intérêt des deux mineurs de quitter Maurice pour s'installer à Tahiti. Il soutient que les enfants sont bien intégrés à Maurice, où ils bénéficient d'une stabilité et de relations sociales solides avec leurs amis, leur famille élargie et leur communauté bilingue

La mère avait justifié son déménagement à Tahiti en juillet 2022, soulignant la nécessité de sécuriser un emploi et des avantages futurs, malgré la procédure de garde en cours. La juge Seetohul-Toolsee a rappelé que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale dans les litiges de garde. Le tribunal doit concilier les intérêts des parents avec ceux de l'enfant, en donnant priorité au bien-être de l'enfant. La mère avait mis en avant que le fait d'être enseignante est un atout pour ses enfants car l'aîné étant dans une phase scolaire cruciale, son implication et sa discipline auraient un impact positif sur leur éducation.

Le père a expliqué qu'il a efficacement pris soin des enfants depuis le départ de la mère et fourni un aperçu de ses conditions de vie stables et du soutien familial étroit à Maurice. La juge, après avoir évalué les avantages et préjudices potentiels pour les enfants dans chaque scénario, a trouvé que les enfants seront mieux avec leur père et continueront à grandir dans un environnement stable et favorable.