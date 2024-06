Madagascar: Rallye - Course de côte - Troisième victoire consécutive pour Olivier

Et de trois pour Olivier Ramiandrisoa au volant d'une Citroën C2. Le pilote du club ASACM a réalisé le meilleur temps à la course de côte à Antsirabe, dimanche.

Parcours sans faute. Presque le même scénario à chaque manche entre le top 3. Au bout du suspense, le pilote du club ASACM, vice-champion national, Olivier Ramiandrisoa au volant d'une Citroën C2 classe M10 remporte sa troisième victoire consécutive. La troisième manche du championnat de Madagascar des slaloms et courses de côte, organisée par le club Auto Sport 110, s'est tenue dimanche à Antsirabe. C'était la première course de côte de la saison comptant pour la troisième manche nationale après les deux premiers slaloms au bout de la piste à Ivato puis le Slalom Yacoo à Bevalala.

Olivier crée la surprise à la troisième et dernière manche hier sur la piste de Miadankofeno à Ankadilalana. Le circuit est long de 3 km avec une piste à la fois rapide et technique, et une partie cassante. Olivier réalise un scratch, le meilleur temps de 2:08,51 à cette manche décisive. Il termine premier à l'issue de la première manche dans la matinée avec un chrono de 2:12,29 puis finit deuxième derrière Juan Rakotojohary à la deuxième manche.

Il a bouclé sa deuxième montée en 2:12,89. « J'ai gagné la première manche puis j'ai fini en seconde position à la deuxième. J'ai ensuite modifié le réglage et ça a marché... La voiture a bien roulé sans souci du début à la fin », confie le vainqueur, Olivier Ramiandrisoa. C'était ainsi sa troisième victoire d'affilée après les deux premières manches nationales.

Souci mécanique

Le triple champion de Madagascar, le pilote du club FMMSAM, Juan Rakotojohary sur une Renault Clio, n'a pu faire mieux que la deuxième place. Tovonen Jr a encore réalisé le meilleur temps à l'issue de la deuxième manche (2:12,85). Juan a fini deuxième et a effectué son meilleur temps lors de la troisième manche derrière Olivier (2:09,68). Il termine également second lors de la première manche (2:19,39). « J'ai rencontré pas mal de soucis mécaniques. J'ai également fait une erreur lors de la troisième montée. La piste est à la fois rapide et étroite et favorise les voitures ayant une bonne liaison au sol », souligne Tovonen Jr.

L'autre pilote de l'ASACM, Frédéric Rabekoto, qui conduit une Citroën C2 M11, complète le podium. Fred n'a pu disputer que la première manche à l'issue de laquelle il a réalisé le troisième meilleur chrono (2:21,28). Il n'a pu prendre le départ des deuxième et troisième manches en raison d'un souci mécanique. Sept manches nationales figurent dans le calendrier du championnat de Madagascar qui ne prendra fin qu'en décembre. La prochaine quatrième manche, concoctée par le club TACS, aura lieu les 27 et 28 juillet.