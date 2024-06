Madagascar: Les richesses naturelles préservées

Protection de l'environnement. Il y a quelques jours, sept mille pousses de mangroves ont été plantées dans les espaces vides de la forêt d'Ambondrolava à Toliara.

Ce projet, initié par le groupe Filatex, a pour objectif de revitaliser cette forêt tout en préservant la richesse naturelle et la biodiversité de la région. Cette initiative confère un rôle crucial aux communautés locales, qui sont responsables de l'élevage des plants de mangroves et de la surveillance de leur évolution après la plantation, selon l'organisateur.

Les mangroves sont réputées pour leur remarquable efficacité dans l'absorption du carbone. Elles peuvent absorber dix fois plus de carbone par hectare que les arbres ordinaires, faisant de ces plantations une solution écologique idéale pour lutter contre le changement climatique.

«Chaque année, nous menons des campagnes de reboisement sur divers sites. Ces actions témoignent de la volonté du groupe et de ses filiales de s'investir activement pour un avenir plus propre et plus vert. Nous nous engageons également à réduire notre empreinte carbone en promouvant la biodiversité», explique un responsable du groupe Filatex. Cette séance de reboisement crée un environnement durable et sain pour les générations futures. Ce projet est mené par le groupe avec le soutien de la direction régionale du développement durable Atsimo-Andrefana et de la population locale.