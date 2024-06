Madagascar: Plateforme mondiale des femmes entreprenantes - Une nouvelle présidente pour Madagascar

Anissa Ratovondrahona est élue présidente de la plateforme des femmes entreprenantes pour Madagascar. Bien que la plateforme soit d'envergure mondiale, elle a vu le jour en Afrique, où l'on ressent que les femmes ont le pouvoir de changer le monde. Pour Madagascar, cette plateforme a émergé en pleine crise pandémique en 2020.

« Le groupement réunit des femmes actives dans divers domaines tels que l'administration, les institutions, le secteur privé et l'économie solidaire. Ces femmes peuvent être agricultrices, artisanes, cadres d'entreprises, et partagent leur savoir-faire et leurs expériences pour faire progresser les communautés et les entreprises. C'est pourquoi nous utilisons le terme «entreprenantes» et non «entrepreneures» , explique Anissa Ratovondrahona, qui s'engage à promouvoir les valeurs de la plateforme tout au long de son mandat d'un an.

La plateforme des femmes entreprenantes mise sur la diversité pour renforcer les compétences de ses membres dans leur vie professionnelle, en promouvant l'innovation, la solidarité et l'engagement. Les membres se rassemblent, par exemple, pour apprendre l'art floral, la cuisine ou d'autres activités, ce qui peut aider des femmes médecins, des directrices d'école à renforcer leurs compétences ou à combler des lacunes dans la gestion de leurs activités respectives.

« Les diverses formations renforcent les compétences des membres. Nous allons, par exemple, proposer des formations en fiscalité, un domaine d'intérêt pour toutes les membres », ajoute la nouvelle présidente, très impliquée dans les actions communautaires et humanitaires de la plateforme.