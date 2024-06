Madagascar: MadagasyArt cartonne à Paris

Madagascar a récemment illuminé les coeurs parisiens à travers une explosion de couleurs et de créativité lors de la 10e édition de l'événement MadagasyArt au 59 Rivoli Paris.

Du 28 mai au 9 juin, plus de vingt artistes malgaches ont dévoilé leurs oeuvres, plus de cinq cents, offrant un éblouissant panorama de la scène artistique contemporaine de la Grande île. Parmi ces talents, des noms comme Dina Rabearivelo ont captivé l'attention avec des créations poignantes réalisées à partir de feuilles mortes, tandis que Jnr Razafindralambo, Fad Madart, Hobinjatovo Henintsoa, Jeannot Christian Randriakoto, Miora Acker, José Nirina, Tendry, M'aa et Xhi et autres ont chacun apporté leur propre éclat à cette mosaïque artistique.

"Cette exposition a été bien plus qu'un simple rassemblement d'artistes. Cet événement nous a donné l'avantage de diffuser une image positive de Madagascar par le biais des arts visuels. Nous avons eu aussi l'occasion de rencontrer un public différent et très varié, avec beaucoup de touristes", souligne le peintre Dina Mitia Rabearivelo.

Les moments forts de cette édition ont été nombreux, notamment le live painting qui a enchanté les visiteurs, ainsi que les visites d'ateliers, permettant des échanges riches et inspirants entre artistes nationaux et internationaux. Une touche émouvante a également marqué l'exposition avec un hommage poignant rendu à l'artiste polyvalent Guy Rajaofetra, alias Xhi, récemment disparu, à travers le tableau intitulé "Ny maha izy azy ny gasy" et bien d'autres de ses tableaux. Le point culminant de cet événement époustouflant a été le dernier jour, imprégné d'une ambiance 100% malgache, avec DJ Selekta Tox, un live painting avec Dina, et une initiation à la Valiha avec Alice.

MadagasyArt, bien ancré dans le quotidien et sensible aux enjeux humanitaires, écologiques et environnementaux, aspire à promouvoir la culture malgache à travers le monde. Depuis sa création en 2012, MadagasyArt s'est imposé comme une plateforme incontournable pour découvrir et célébrer les talents malgaches, témoignant ainsi de la richesse et de la diversité artistique de cette île enchanteresse de l'océan Indien.