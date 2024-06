Cameroun: Controverse autour de l'escroquerie de Liyeplimal - Les révélations sur Marthe Ngo Bassomo et la Sop

Le fugitif Émile Parfait Simb, fondateur de LIYEPLIMAL, recherché par la justice pour escroquerie et actuellement en cavale à l'étranger, a causé beaucoup de tort. Certaines de ses victimes sont encore inconnues, mais parmi elles, une certaine Marthe Ngo Bassomo, coordinatrice de la direction commerciale et marketing de la SOPECAM, se distingue.

Marthe Ngo Bassomo, épouse d'un colonel de l'armée, n'a pas investi l'argent de sa famille, mais plutôt celui de la SOPECAM. En effet, elle a pris dans les caisses de la direction commerciale et marketing de la SOPECAM plus de 300 millions Fcfa et a investi cet argent dans LIYEPLIMAL.

Informée, la Directrice Générale de la SOPECAM a commandé une mission d'audit au sein de la direction commerciale et marketing de la SOPECAM. Cette mission a décrit le mécanisme de spoliation de la société en ces termes :

- Opérations enregistrées dans le carnet de reçus d'entrée de la caisse secondaire non visibles sur les arrêtés de caisse du siège.

- Anomalies dans les reversements de la caisse secondaire vers la caisse principale.

- Non-respect de la chronologie dans l'utilisation des carnets d'entrée en caisse.

- Souches inexploitées ou absentes du carnet d'entrée en caisse.

- Carences dans le renseignement des reçus d'entrée en caisse.

Sommée de s'expliquer, Marthe Ngo Bassomo a fourni des réponses vagues. Cependant, en proie à des tensions de trésorerie et des luttes politiques, Marie Claire Nnana (MCN) ne peut plus protéger sa protégée. Ainsi, elle a décidé de fermer la caisse secondaire de la direction commerciale et marketing située à l'immeuble CAMNEWS face T-Bella.

En réalité, ces deux lettres à dix jours d'intervalle montrent deux choses :

1. Marie Claire Nnana a reçu un rapport d'audit accablant la gestion de sa "fille" et copine. Elle a nommé cette dernière pour coordonner la direction marketing et commerciale de la SOPECAM sur un coup de tête afin d'empêcher que le précédent intérimaire, Dr Ambassa Bikoun Pierre Claver, ne soit confirmé à cette direction par le Conseil d'administration suite à l'élection en février 2020 de Koumé Honoré à la tête de la mairie de Doumaintang. Marthe Ngo Bassomo est l'ancienne collègue de MCN à la salle de rédaction de Cameroon Tribune et c'est sa copine de courses et de placements d'argent de l'entreprise à LIYEPLIMAL. Pendant ses multiples déplacements hors du pays, en Asie notamment grâce à une autre fumisterie (Longrich), elle a souvent gardé pour MCN des sous-vêtements !

2. Marie Claire Nnana ne veut pas se séparer de Marthe Ngo Bassomo, épouse Bogmis. La lettre du 23 mai 2024 veut pousser la voleuse à avouer et accepter un ordre de recette afin de rembourser les sommes perdues. C'est la raison pour laquelle, depuis la fin du mois de mai 2024, MCN a décidé simplement de fermer la caisse secondaire qui était sous le contrôle de sa copine.

Un peu comme avec Bekai Ibrahim, Directeur délégué de la région publicitaire SOPECAM Marketing and Communication Agency (SMCA), qui ne cesse de mettre l'argent perçu de certains annonceurs dans ses poches tout en faisant publier leurs insertions et qui a détourné un véhicule neuf il y a trois ans, Marie Claire Nnana n'arrive pas à se départir de sa connexion de voleurs dont la base de recrutement est sociologiquement proche de ses camarades du collège sacré coeur de Makak.

La SOPECAM se retrouve donc au coeur d'une affaire de grande envergure, mêlant corruption, détournement de fonds et manipulation politique. Les révélations sur Marthe Ngo Bassomo et Marie Claire Nnana mettent en lumière les pratiques douteuses au sein de l'institution et soulèvent des questions sur la gouvernance et la transparence des entreprises publiques camerounaises.