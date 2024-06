Ethiopie: L'énergie durable offre « de l'espoir » dans la lutte contre la désertification.

Addis Abeba — Les sources d'énergie durables, notamment l'énergie solaire et éolienne, peuvent aider les communautés du monde entier à inverser la désertification et la perte de terres, selon Ibrahim Thiaw, secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies de la lutte contre la désertification.

Ibrahim Thiaw s'est entretenu avec l'ONU Info à l'approche de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, célébrée chaque année le 17 juin.

« La désertification se produit autant au niveau local que mondial. Si nous ne résolvons pas ce problème au niveau local, nous ne pourrons jamais réellement le contrôler au niveau mondial. Des politiques et des décisions mondiales sont nécessaires », a-t-il déclaré.

Selon Thiaw, les impacts sont énormes en termes de sécurité alimentaire, de souveraineté alimentaire et entraînent des migrations forcées.

On estime que jusqu'à 50% du PIB mondial pourrait perdre d'ici 2050 en raison des défis liés à l'agriculture et à la production alimentaire, à moins que nous ne résolvions le problème de la perte de terres et de la désertification, a dévoilé le Secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification.

Mais en ce qui concerne les zones arides et la désertification, on estime que 45% de la surface terrestre est touchée par la désertification, a déclaré Thiaw, soulignant que 3,2 milliards de personnes, soit un tiers de la population mondiale, en sont affectées.

La restauration des terres dégradées n'est pas une activité coûteuse à entreprendre, a indiqué le secrétaire exécutif, ajoutant que « chaque dollar investi dans la restauration des terres peut générer jusqu'à 30 dollars de bénéfices économiques, donc l'investissement dans les activités de restauration est assez rentable du point de vue économique ».

Il a noté que le meilleur espoir que nous ayons est l'énergie, qui est le chaînon manquant pour le développement et pour les petites et moyennes entreprises. L'énergie est désormais accessible dans les endroits reculés grâce à notre capacité à exploiter l'énergie solaire et éolienne.

« Et la possibilité de combiner énergie et agriculture est très positive, car on peut récupérer de l'eau, stocker de la nourriture, réduire les pertes alimentaires. Vous pouvez transformer ces aliments pour créer des chaînes au niveau local.