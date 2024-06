Cote d'Ivoire: Annonce de sa candidature pour 2025 et loi d'amnistie- Ouattara drible partisans et l'opposition

« Mesdames et messieurs, il parait que vous êtes un peu déçus. Parce que les uns et les autres s’attendaient à autres choses. Et bien ça sera pour la prochaine fois. » Un mot du Président de la république, Alassane Ouattara ce mardi 18 Juin2024, à l’issue de son adresse devant le parlement réuni en Congrès au Sofitel Ivoire d’Abidjan.

Depuis plusieurs semaines en effet, sur les bords de la lagune Ebrié, les supputations allaient bon train sur une annonce de sa prochaine candidature ou non et l’annonce d’une loi d’amnistie visant certainement remettre sur la liste électorale de l’ancien président Laurent Gbagbo, candidat déclaré du Ppa-ci, de Guillaume Soro et de Charles Blé Goudé. Le président Ouattara a driblé partisans et opposition.

Ce mardi 18 Juin2024, le Président de la République, Sem Alassane Ouattara a fait l’état de la Nation, devant les deux chambres du Parlement ivoirien : Le Senat et l’Assemblée nationale. Exercice démocratique, c’est la quatrième fois dans l’histoire de la Côte d’Ivoire, qu’un Chef de l’Etat s’adresse au Parlement réuni en Congrès. Alassane Ouattara en a à sa quatrième prise de parole devant le Parlement réuni en Congrès. Après 2020, 2022, 2023 et maintenant 2024, le Président Ouattara dans un souci de renforcement des institutions de la République et de la consolidation de la démocratie.

A la tribune, durant 50 minutes, devant un parterre de personnalités dont les membres du corps diplomatiques, les anciens Premier ministres et le patronat ivoirien, il a dressé le bilan de l’action gouvernementale et les réformes institutionnelles en cours depuis sa dernière adresse devant le congrès.

Parlant des relations internationales, il a rappelé que « la côte d’Ivoire l’ami de tous et l’ennemie de personne »

Aussi, le Chef de l’Etat ivoirien est revenu sur le retour de la sécurité sur toute l’étendue du territoire national et le succès de la Côte d’Ivoire lors de la Can football 2023 non sans féliciter tous les acteurs. « Cela montre que quand les fils et les filles du pays sont unis, on peut faire de grandes choses. », a-t-il dit

2023, l’activité économique est restée robuste et la dette maitrisée.

Sur ce point, M. Ouattara a dit que la Côte d’Ivoire est devenue après le Boswana et l’Iles Maurice, le pays le mieux noté par des agences de notation depuis Mai 2024, en matière de gestion de dette souveraine en Afrique au sud du Sahara. En termes investissements, de 9% de taux d’investissements en 2011, la Côte d’Ivoire est à 25% à ce jour.

Attractivité touristique et desserte aérienne saluées

Par ailleurs, dans son adresse, il a parlé de l’attractivité au niveau touristique et les performances dans le transport aérien, avec l’accroissement de la capacité d’accueil de l’aéroport International Félix Houphouët Boigny d’Abidjan- Port Bouet. « Désormais, Air Côte d’Ivoire assure la desserte de plusieurs villes de l’intérieur du pays. Bravo au Général Abdoulaye Coubaly, Pca de Aeria et de AirCôte d’Ivoire. », s’est-il félicité.

Fourniture de l’électricité et promotion des champions nationaux

Il a dit comprendre les plaintes et les préoccupations des ménages ivoiriens et instruit le gouvernement du Premier ministre Robert Beugré Mambé, à mettre le cap véritablement sur l’amélioration du mix énergétique avec les énergies renouvelables. Ce qui va booster le taux de couverture nationale en électricité qui était de 33% en 2011 et est de 86% en 2023.En ce qui concerne la lutte contre la cherté de la vie, il a dit l’engagement du gouvernement ivoirien, sur la voie de recherche de solutions durables.

S’adressant aux acteurs du secteur privé ivoirien, Alassane Ouattara a réitéré son ambition de faire la promotion des champions nationaux. Il a donc dit invité le secteur privé ivoirien, à faire des propositions au gouvernement. Terminant, il a appelé au maintien par tous, d’un climat de paix et de sécurité apaisé d’une part et à l’amélioration de l’environnement économique, autonomisation des femmes, l’emploi, l’attachement à la paix et à la démocratie.