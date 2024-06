Cote d'Ivoire: Etat de la nation - Le Président Ouattara s'adresse au Parlement réuni en Congrès

Exercice démocratique, c'est la quatrième fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, qu'un Chef de l'Etat s'adresse au Parlement réuni en Congrès. Alassane Ouattara en a à sa quatrième prise de parole devant le Parlement réuni en Congrès. Après 2020, 2022, 2023 et maintenant 2024, le Président Ouattara dans un souci de renforcement des institutions de la République et de la consolidation de la démocratie, va s'adresser ce mardi 18 juin 2024 à l'auditorium du Sofitel Abidjan hôtel ivoire aux députés et Sénateurs. Le Président Ouattara se prononcera à cette occasion sur l'Etat de la nation.

Le Congrès est la réunion des deux chambres du Parlement, notamment l'Assemblée nationale et le Sénat, qui siègent au même lieu et au même moment pour exercer des activités conformément à l'article 114 de la Constitution de 2016. Le Parlement se réunit en Congrès à la demande du Président de la République, note-t-on.

Le Président de la République, Alassane Ouattara, avait adressé un message sur l'état de la Nation devant le Parlement réuni en congrès, le 25 avril 2023, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

Il faut souligner que le président de la République, Alassane Ouattara a prononcé un discours pour la première fois devant le Parlement réuni en Congrès le 19 avril 2022, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro.