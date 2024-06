Cote d'Ivoire: Résultats BEPC session 2024 - Un taux de réussite de 40,18 % contre 31, 47% en 2023

Ce sont, selon la déclaration de la Directrice de la Direction des examens et concours, Mme Dosso Mariam Nimaga, 245459 candidats qui ont été déclarés admis. Soit un taux de réussite de 40,18 % contre 31, 47% en 2023 et 28,89 % en 2022. Un progrès de 8.71 (8 points 71) a donc été réalisé en 2024. Ci-dessous l'intégralité de l'allocution de proclamation.

Je voudrais commencer par saluer vos présences à tous dans cette salle dans le cadre de ce point presse relatif à la proclamation officielle des résultats de l'examen du Brevet d'Etude du Premier Cycle (BEPC) session 2024.

L'examen du Brevet d'Etudes du Premier Cycle (BEPC) a connu le plus important effectif de candidats cette session 2024 avec 647. 450 candidats.

Les épreuves écrites se sont déroulées du lundi 27 au vendredi 31 mai 2024 dans 1010 centres de composition répartis dans les 41 Directions régionales de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation (DRENA) que compte notre pays.

Les différentes activités de post compositions réalisées, les délibérations se sont tenues du mardi 11 au vendredi 14 juin dans le respect des textes et procédures réglementaires.

Aujourd'hui mardi 18 juin 2024, comme indiqué par le calendrier général des Examens et concours du MENA, les résultats de l'examen du BEPC seront proclamés dès 14 heures dans les centres de composition et sur les sites internet du MENA et de la DECO :

%

Il est à noter que cet après-midi, certains centres d'examen ne seront pas accessibles aux candidats du BEPC qui voudront s'y rendre pour prendre connaissance de leurs résultats vu que les épreuves écrites du Baccalauréat s'y dérouleront.

Des dispositions ont toutefois été prises dans chaque Direction Régionale pour relocaliser les secrétariats des centres concernés au sein d'autres établissements scolaires. Ces nouveaux cadres de proclamation ont été communiqués aux candidats.

Le retrait de l'attestation de réussite ou relevé de notes par le candidat se fera sur présentation de sa convocation et sa carte d'identité.

Les réclamations seront reçues dès après la proclamation du mardi 18 jusqu'au samedi 22 juin 2024. Ces recours sont totalement gratuits dans tous les centres et leurs résultats seront publiés le lundi 24 juin 2024 à 14 heures.

Au cours de cette session du BEPC, 610 896 candidats se sont effectivement présentés dans les centres de composition.

245 459 sont déclarés admis, soit un taux de réussite de 40,18 % contre 31, 47% en 2023 et 28,89 % en 2022. Un progrès de 8.71 (8 points 71) a donc été réalisé en 2024.

Désagrégées selon le genre, les statistiques révèlent que

sur 313 295 filles présentes, 121 885 sont admises ; soit un taux de réussite de 38,90 %

tandis que les garçons au nombre de 297601 présents connaissent 123 574 admis soit un taux de réussite de 41,52 %.

Les garçons réalisent cette année encore un meilleur taux de réussite que les filles.

Le taux national de réussite qui était descendu à 28,89% en 2022 est progressivement remonté pour atteindre 40,18% cette année. Cette relance continue confirme que les réformes pédagogiques initiées sous la houlette de Madame le Ministre, Professeur Mariatou KONE, notamment la restauration des coefficients et de la dictée traditionnelle, sont désormais maîtrisées par tous, acteurs et candidats. Les taux de réussite obtenus aux CEPE et au BEPC annoncent ainsi un réveil pédagogique dans les enseignements et les apprentissages. L'école ivoirienne retrouve de manière plus résolue le chemin de la performance et de la compétitivité.

Pour finir, il est à préciser que le succès de l'organisation de la session 2024 du BEPC revient surtout aux acteurs du système éducatif pour leur engagement sans faille et leur sens élevé de la responsabilité, particulièrement aux enseignants et personnels d'encadrement qui ont redoublé d'effort et d'efficacité.

L'action professionnelle des unités de la Gendarmerie Nationale et de la Police Nationale dans la sécurisation de l'organisation a été également un précieux levier de cette réussite.

Félicitations aux admis. Quant aux refusés, je souhaite qu'ils fassent preuve de plus de détermination dans le travail pour assurer leur succès à la prochaine session.

Je vous remercie.