Soudan: Des bombardements aveugles frappent des hôpitaux et des camps de réfugiés dans le nord du Darfour

Al-Fashir — Les patients et le personnel de l'hôpital sud d'Al-Fashir, au Darfour, dans le nord-ouest du Soudan, ont été blessés et abattus par les forces de soutien rapide (RSF). Les forces rebelles ont également attaqué le camp de personnes déplacées d'Abu Shouk, situé à proximité, tuant plusieurs enfants. Les bombardements se poursuivent de manière indiscriminée sur les quartiers résidentiels de la ville, le camp est sous le feu depuis plusieurs semaines, causant un nombre croissant de morts et de blessés.

Selon des sources locales, parmi les blessés de l'Hôpital du Sud se trouvaient le directeur lui-même et le directeur des urgences. En raison de son importance logistique, l'hôpital a toujours été le théâtre de multiples attaques de la part des parties belligérantes. Au cours de la semaine dernière, plusieurs tentatives d'évacuation des patients de l'hôpital Sud ont déjà eu lieu en raison des affrontements entre les forces de sécurité et les forces armées soudanaises (SAF) dans la région. Le jeudi 13 juin, plus de 30 missiles ont frappé la capitale. La mosquée El Faki Mohamed Saeed, située à l'est de l'hôpital Igra, a également été gravement endommagée.

El Fasher, qui abrite environ 1,5 million de personnes, dont quelque 800 000 personnes déplacées, est la dernière des cinq capitales de l'État du Darfour à ne pas être sous le contrôle des FAR. Les habitants craignent que le contrôle total de la ville par les rebelles de la RSF ne déclenche un conflit entre les tribus arabes qui soutiennent la RSF et la tribu des Zaghawa, dont sont issus la plupart des combattants des forces rebelles du Nord-Darfour.

Les chefs zaghawa auraient contacté le président tchadien Mahamet Deby, également zaghawa, pour lui demander d'intervenir afin d'éviter un "bain de sang catastrophique" dans la région.

La communauté internationale a appelé à plusieurs reprises les parties belligérantes à désamorcer la violence et à rétablir le libre accès de l'aide humanitaire, mais en vain.

Les combats ont entraîné des déplacements massifs. On estime que 85 % de la population a quitté les districts du nord pour se rendre dans des zones plus sûres au sud d'El Fasher ou pour fuir vers Mellit, à 60 km de la capitale, ou même vers la Libye.

Les conditions de sécurité ont commencé à se détériorer rapidement à El Fasher à la fin du mois d'octobre 2023, lorsque les FAR ont intensifié leur pression sur les quatre autres capitales de l'Etat du Darfour. Dans l'est et le nord-est d'El Fasher, les FAR ont commencé à semer le chaos jusqu'à ce que la situation explose.