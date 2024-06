Congo-Brazzaville: Championnat national Ligue 1 - Le match Interclub-Otohô va se poursuivre

La Ligue nationale de football (Linafoot) a décidé de poursuivre le match opposant l'Interclub à l'AS Otohô, dans le cadre de la 26e journée, interrompu le 2 juin à Kinkala à la reprise.

« Le match n°177 : Interclub vs AS Otohô du 2 juin 2024, au stade de Kinkala, se poursuivra conformément à l'article 96 du règlement du championnat national direct Ligue 1. Le dit match se jouera le dimanche 23 juin 2024 à 15 heures au stade Alphonse- Massamba-Débat à guichet fermé et ne seront autorisés à y avoir accès que les deux délégations officielles de vingt-cinq membres par équipes ; les membres des deux comités directeurs... », a instruit la Linafoot.

L'issue de cette rencontre déterminera l'équipe qui représentera le Congo à la prochaine Coupe africaine de la Confédération. L'Interclub occupe la deuxième place à trois unités de l'As Otohô. Avant l'interruption du match, l'AS Otohô menait 1-0. L'article 96 précise, par ailleurs, que si un match est interrompu après son coup d'envoi pour une raison de force majeure, et notamment pour raison de terrain impraticable et /ou mauvaises conditions atmosphériques jugées comme telles par l'arbitre, le commissaire du match décidera, après consultation de la Linafoot, du lieu, de la date et de l'heure du coup d'envoi concernant la reprise. Le match poursuivra son cours à la minute à laquelle il a été interrompu avec les mêmes officiels, le même score, les mêmes joueurs et les membres remplaçants, le même nombre de remplaçants et remplacés et les mêmes sanctions (avertissements ou expulsions) infligées aux joueurs, ou officiels des équipes.