Congo-Brazzaville: Inclusion sociale - Des personnes vivant avec handicap initiées aux diverses formations qualifiantes

L'ambassade des Etats-Unis en République du Congo a organisé, le 18 juin à Brazzaville, la cérémonie de remise des certificats à plus de cent personnes vivant avec handicap, formées à l'entrepreneuriat, à la pâtisserie, au développement personnel, à la fabrication des savons, aux emballages des produits transformés localement et bien d'autres.

Au terme de deux mois d'une intense formation initiée et financée par l'ambassade américaine à Brazzaville, cent personnes issues des villes de Brazzaville et de Pointe-Noire ont reçu leurs certificats et sont désormais aptes à se lancer dans le monde professionnel pour contribuer, d'une manière ou d'une autre, au plein épanouissement de la société, particulièrement des personnes vulnérables.

A en croire l'ambassadeur des Etats-Unis, Eugene Young, le handicap ne veut pas dire incapacité. « Je ne doute pas que les compétences que vous avez acquises grâce à ce programme vous permettront de continuer à subvenir à vos besoins et à ceux de vos familles. J'applaudis votre engagement en faveur du développement personnel et votre désir d'apporter le changement dont le Congo a besoin », a indiqué l'ambassadeur.

Eugene Young a également signifié que cette initiative n'est la première et va se multiplier dans les prochains mois puisque l'objectif consiste à atténuer les difficultés rencontrées par les personnes vivant avec handicap.

La formation a été assurée par l'organisation non gouvernementale LEB Congo. Pour son président, Precy Ndongui, ce programme de renforcement des compétences émane de la volonté des bénéficiaires à se former dans différents métiers. « Ensemble nous avons démontré qu'avec de bonnes ressources et un soutien adéquat, nous pouvons créer des opportunités égales pour tous. Aujourd'hui marque non seulement la fin du programme, mais aussi le début de l'aventure des nouvelles opportunités pour les bénéficiaires. Nous devrons continuer à œuvrer ensemble pour l'inclusion et l'autonomisation des personnes vivant avec handicap car le besoin est énorme », a-t-il promis.

Le directeur de cabinet de la ministre des affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Eugène Ikounga, présent à la cérémonie de clôture, a salué la volonté des Etats- Unis à contribuer pour la formation des Congolais. Il a estimé que cela atteste les bonnes relations qui lient les deux pays.

Au nom des bénéficiaires, Joël-Anniele Poaty Tchibinda a exprimé leur satisfaction suite à cette formation qui s'est déroulée de février à avril. « Cette formation nous a permis de découvrir les problèmes liés à notre handicap et nous a poussés à dépasser nos limites. A travers les formations reçues de LEB Congo, nous sommes désormais capables de travailler et de contribuer pleinement à notre société grâce aux compétitions acquises », a-t-il assuré.

Notons que ce programme a inclus une petite compétition interne de business plan. Cinq participants dont trois de Brazzaville et deux de Pointe-Noire ont respectivement reçu la somme de 200 000 FCFA afin de booster leur capital. Au cours des trois dernières années, l'ambassade des Etats-Unis a travaillé avec LEB Congo pour former plus de trois cents femmes à l'entrepreneuriat. La sélection des participants a été faite en collaboration avec le ministère des Affaires sociales.