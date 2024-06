Congo-Brazzaville: Madingo-Kayes - Inauguration du centre de santé intégré de Yanga

La présidente de la Fondation Congo Assistance, Antoinette Sassou N'Guesso, a inauguré, le 17 juin, le centre de santé intégré de Yanga, situé à plus de 45 km de la ville économique de Pointe-Noire, en présence du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso.

Le centre de santé intégré de Yanga a été construit par la société Perenco, dans le cadre de sa responsabilité sociétale et environnementale. D'après le directeur général de cette entreprise, ce centre comprend quatre bâtiments flambant neufs et bien équipés, un bâtiment principal comprenant douze lits d'hospitalisation, un bloc d'accouchement, un laboratoire, des bâtiments de logement et un annexe. « Les travaux ont été exécutés par des sociétés cent pour cent congolaises, avec une main d'oeuvre locale à hauteur de 30%. Ces infrastructures qui portent le nom de Mme Antoinette Sassou N'Guesso sont le symbole de notre engagement pour la santé et le bien-être de tous », a indiqué le directeur général de Perenco, Stéphane Barc.

De son côté, le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, a exhorté le personnel soignant et administratif à prendre leurs responsabilités. Il a appelé la population de Yanga à participer à « la cogestion de ce centre de santé ».

« Voici un centre qui remplit les exigences structurelle et fonctionnelle de la dispensation des soins promotionnels, préventifs, curatifs et d'appui. C'est ici le lieu d'enjoindre la directrice départementale des Soins et Services de santé, le médecin chef du district sanitaire, l'ensemble du personnel de santé, les membres du comité de santé, les sages, les notables, à prendre bien soin de ce centre », a déclaré Gilbert Mokoki.

En outre, le ministre de la Santé a encouragé les membres de l'équipe technique à atteindre les performances escomptées, et a exhorté la population à s'organiser autour du comité de santé « pour participer pleinement à la cogestion de cette aire de santé ». Pour faciliter les évacuations sanitaires, l'épouse du chef de l'Etat, Antoinette Sassou N'Guesso, a offert une ambulance à ce centre de santé intégré.