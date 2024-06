Burkina Faso: 120 767 candidats débutent les épreuves du Baccalauréat 2024

Ce mardi 18 juin 2024, le Lycée départemental de Toussiana a été le point de départ des épreuves écrites du Baccalauréat, marquées par la présence de six ministres. Cette mobilisation exceptionnelle confère un caractère souverain et solennel aux examens de cette année.

Pour cette session, ils sont 120 767 candidats, une baisse notable par rapport aux 137 416 candidats de l'année précédente.

Selon la direction de la communication, du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales, les premières autorités du département « ont pris des mesures rigoureuses pour assurer le bon déroulement des épreuves. Sur tout le territoire national, les Forces de Défense et de Sécurité sont pleinement mobilisées pour garantir la sécurité et l'intégrité des examens, une priorité dans le contexte actuel ».

En adressant ses voeux de réussite aux candidats, le Ministre de l'Éducation nationale a souligné le soutien indéfectible du gouvernement envers les jeunes. « Votre succès est notre priorité et notre fierté, » a-t-il déclaré, mettant en lumière l'importance de cette étape cruciale dans le parcours éducatif des étudiants.

Les épreuves du Baccalauréat, rite de passage vers l'enseignement supérieur et les opportunités professionnelles, revêtent une importance capitale pour l'avenir des élèves et du pays. Le gouvernement, en prenant des mesures strictes et en mobilisant des ressources importantes, montre son engagement à soutenir chaque candidat dans cette phase déterminante de leur vie académique.

En dépit des défis, les 120 767 candidats s'engagent dans ces épreuves avec détermination et espoir. Le soutien des autorités, couplé à une organisation minutieuse, vise à offrir à chaque élève les meilleures conditions possibles pour réussir, illustrant ainsi l'engagement national envers l'éducation et l'avenir de la jeunesse.