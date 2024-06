Ile Maurice: Volley-ball - Camp Ithier VBC et Quatre-Bornes VBC impériaux !

Rideau sur la Crystal National League version 2023-2024. Le titre de champion revient au Faucon Flacq Camp Ithier VBC en masculin et au Quatre-Bornes VBC en féminin. Les deux équipes ont dominé leur ligue respective et c'est en toute logique qu'elles ont été sacrées.

Le Faucon Flacq Camp Ithier VBC aura survolé les playoffs tant et si bien qu'avant l'ultime journée, samedi dernier, il était déjà officiellement champion. Lors de cette dernière sortie face au champion de la saison 2022-2023, le Club sportif de Pamplemousses, les choses étaient très mal embarquées pour les Flacquois. En effet, ils étaient menés deux sets à rien, 21-25 et 22-25. Mais dans un sursaut d'orgueil la bande à Deepak Aungnoo a inversé la tendance, d'abord en remportant le troisième set, 25-22 avant d'enchaîner dans le quatrième, 25-19 et conclure au tie-break, 15-9.

Six matches, six victoires en play-offs et à l'arrivée un neuvième titre de champion pour le club de l'est de l'île et le cinquième pour Deepak Aungnoo en tant qu'entraîneur.

Il est évident que le technicien a bien préparé son équipe en vue de ce championnat. Avec le recrutement d'un pointu de qualité en la personne du Rodriguais Cédric Jolicoeur et le retour aux affaires du passeur Ashwyn Ramkalawon, alliés à l'expérience du capitaine Jason Radoo et le talent des jeunes tels que Jordane Quirin ou Daren Isnard, la mayonnaise a bien pris. Certes, vers la fin de la phase préliminaire, les Flacquois ont eu un petit passage à vide, mais dès que les play-offs ont été entamés, Camp Ithier s'est transformé en un véritable rouleau-compresseur.

«Nous avons fait preuve de consistance au niveau du jeu. Nous avons abattu un énorme travail à l'entraînement et les joueurs ont été appliqués. Le retour d'Ashwyn (Ramkalawon) a été déterminant. Avec son expérience, il a apporté énormément au niveau de ses choix de passes. Il m'a permis d'exploiter au maximum les capacités de mes attaquants. Il a fait beaucoup de sacrifices pour revenir à ce niveau après 4 ans d'inactivité. Les joueurs se sont serré les coudes dans les moments difficiles. Comme lors du dernier match face à Pamplemousses, nous avons démontré du caractère pour gagner après avoir perdu les deux premiers sets. Cela fait plaisir», confie Deepak Aungnoo.

Le technicien s'est, toutefois, dit déçu de ne pas avoir pu compter sur Gilbert Alfred. Celui-ci a accordé la priorité à sa préparation pour la Coupe continentale de beach volley qualificative pour les Jeux olympiques de Paris 2024. «Les dirigeants et moi-même avons été bien déçus. Nous avons fait revenir Gilbert pour compenser une faiblesse au poste de réceptionneur-attaquant, mais au final, nous n'avons pas pu compter sur lui.»

Les joueuses du Quatre-Bornes VBC posant, tout sourire, avec le trophée de champion : de g. à dr. : Marine André, Vanessa Chellumben, Nathalie Létendrie-Laurette, Felicia Julie-Bignoux, Alison Labour, Rachel Etiennet, Shania Sandian, Joëlle Élysée et Océane Labour. © Krishna Pather

Le prochain objectif reste le Championnat des clubs de la zone 7. «J'espère que les autorités concernées dévoileront le calendrier en temps voulu pour que nous puissions préparer notre plan de travail. Pour le moment, nous devons faire une coupure et retrouver nos familles. D'ailleurs, je dois dire un grand merci à mon épouse et mes enfants qui acceptent de faire des sacrifices pour me permettre de vivre ma passion pour le volley-ball», fait-il ressortir.

Joueuses d'expérience

En féminin, le Quatre-Bornes VBC ne pouvait plus être rejoint par les Tranquebar Black Rangers au classement. Les championnes en titre ont conservé leur invincibilité tout au long de la saison - préliminaires et play-offs confondus - ne concédant pas le moindre le set. Samedi, lors de la dernière rencontre face aux Black Rangers, les Quatrebornaises ont, certes, été un peu bousculées à certains moments, mais ont su maîtriser la situation pour s'imposer, 25-21, 25-21 et 25-18.

«Au départ, nous étions en train de nous préparer pour le Championnat des clubs de la zone 7 (CCZ7), mais malheureusement, nous n'avons pas pu y aller en raison d'un manque de fonds. Les filles ont poursuivi leur préparation parce qu'elles devaient participer au Championnat d'Afrique des clubs, mais là aussi, nous n'avons pas pu y aller pour les mêmes raisons. Donc, quand le championnat a débuté, cela est bien tombé, car les filles étaient prêtes», indique Linley Montille qui a décroché son premier titre de champion comme entraîneur en chef. Il avait déjà connu la consécration alors qu'il était assistant-coach à Trou-aux-Biches Sharks.

Pour notre interlocuteur, le fait que le QBVC n'ait pas connu de réelle opposition n'est pas source de déception. «Tranquebar a bien joué. Lors du premier set, elle menait avec cinq ou six points d'avance. Cette équipe est en nette progression et je ne pense pas que la saison prochaine, on va revoir le Tranquebar de cette saison. Il faut dire que les joueuses de Quatre-Bornes ont beaucoup d'expérience et cela a fait la différence lors des points cruciaux et dans le money time», dit-il.

Il faut faire ressortir que les championnes de Maurice ont été privées pendant un moment de deux piliers que sont la centrale Valentine Paul qui se prépare pour la Coupe continentale de beach volley (qualificative pour les Jeux olympiques de Paris 2024) et la libero Stacy Armoogum qui se trouve à l'étranger. «Les autres ont pu relever le défi. Elles se sont montrées à la hauteur», précise le coach. On notera que les deux jeunes éléments que sont Marine André et Shania Sandian se sont bien intégrées et ont apporté leur pierre à l'édifice. «La relève est là. Ces deux jeunes ont fait un bon championnat et ont été bien encadrées par les anciennes dont Nathalie (Létendrie-Laurette) et Alison Labour. Ce sont deux joueuses prometteuses», conclut Linley Montille.

Classements

Masculin: 1. Faucon Flacq Camp Ithier VBC, 2. Port-Louis Fire Star, 3. CS Pamplemousses, 4. Quatre-Bornes VBC

Féminin : 1. Quatre-Bornes VBC, 2. Tranquebar Black Rangers, 3. Union sportive de Beau-BassinRose-Hill, 4. Azur SC